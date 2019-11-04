Жириновский обвинил украинцев в нежелании иметь свое государство

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил, что украинцы не желают иметь свое государство. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.
Жириновский обратил внимание на то, что Украина потеряла почти половину населения за 28 лет независимости. При этом в Советском Союзе после Великой Отечественной войны численность населения быстро достигла довоенных показателей. Он объясняет это тем, что тогда люди хотели жить, несмотря на все проблемы.
"Сами украинцы не хотят Украины!" — заключил Жириновский.
Председатель ЛДПР считает, что эту позицию разделяет как политическая элита Украины, так и украинский народ.