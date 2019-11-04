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РИА Новости

Жириновский обвинил украинцев в нежелании иметь свое государство

00:38 04.11.2019 (обновлено: 09:46 04.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил, что украинцы не желают иметь свое государство. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.
Жириновский обратил внимание на то, что Украина потеряла почти половину населения за 28 лет независимости. При этом в Советском Союзе после Великой Отечественной войны численность населения быстро достигла довоенных показателей. Он объясняет это тем, что тогда люди хотели жить, несмотря на все проблемы.

"Сами украинцы не хотят Украины!" — заключил Жириновский.

Председатель ЛДПР считает, что эту позицию разделяет как политическая элита Украины, так и украинский народ.
Владимир Жириновский
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