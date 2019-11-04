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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

На МКС российские космонавты отметят День народного единства

00:15 04.11.2019 (обновлено: 00:19 04.11.2019)
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© Фото : ESA/NASA - L.ParmitanoЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
Земля с борта Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, несущие вахту на Международной космической станции, отпразднуют в космосе День народного единства, сообщил РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"У космонавтов в этот день будет выходной", - сказали в пресс-службе госкорпорации.
На каждую полугодовую экспедицию российским и зарубежным космонавтам совместно полагается по три праздничных дня, которые они выбирают сами и обычно назначают на национальные праздники. Кроме того, экипажу положено по два выходных дня в неделю, но субботу космонавты обычно проводят за уборкой станции. Таким образом, обычно полностью свободный день приходится только на воскресенье, но и тут часть времени космонавты могут потратить на работу в случае, если это требует программа какого-нибудь эксперимента. В свободное время, как ранее рассказывали сами космонавты, они любят наслаждаться видом Земли, смотреть фильмы, читать книги. Для этого на российском сегменте МКС установлен медиасервер с фильмами, музыкой и книгами на любой вкус. Посмотреть необходимый медиаконтент космонавты могут как вместе, так и на личных планшетах.
Как рассказал РИА Новости командир отряда космонавтов Олег Кононенко, программа отдыха зависит от научной программы.
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"Когда я летал, у нас практически не было ни праздников, ни выходных, потому что много было экспериментов и работы. Если им дадут полный день отдохнуть, то они будут звонить семьям, смотреть фильмы, устроят ужин праздничный. Не такой большой выбор на борту", - сказал он.
В службе психологической поддержки космонавтов от Института медико-биологических проблем РАН сообщили РИА Новости, что дополнительный выходной поможет космонавтам разгрузиться после напряженной работы, но там не удивятся, если экипаж по своей инициативе станет доделывать оставшиеся после рабочей недели задачи. По словам сотрудницы службы психподдержки Ольги Шевченко, космонавтов с праздником могут поздравить родные, руководство, а на станции - иностранные коллеги по экипажу. "Я думаю, что руководство поздравит их с этим праздником, так как праздник государственный, ребятам будет приятно получить поздравление с Земли", - сказала она.
Вместе с российскими космонавтами на борту МКС работают европейский астронавт Лука Пармитано, американские астронавты Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир. Для них понедельник выдастся рабочим.
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Хочу стать космонавтомАлександр СкворцовКристина КукОлег КононенкоМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукРоскосмосРоссия
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