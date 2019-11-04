Когда кому-то из родных или друзей ставят смертельный диагноз, трудно подобрать правильные слова, не навредить чрезмерной заботой или, наоборот, безразличием. Как поддержать заболевшего без напускной бодрости и лжи? Как самому принять этот факт и преодолеть чувство вины? Разбираем ошибки, которые случаются при общении со смертельно больным близким.

Подкаст "Страхи/Ошибки": как вести себя с близким, если он безнадёжно болен

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.

Диагноз известен. Семье и друзьям пациента нужно помочь ему пережить этот период максимально комфортно, а самим справиться с отчаянием и беспомощностью.

Как осознать ситуацию, когда близкий человек безнадёжно болен? Можно ли горевать "заранее"? Что сказать? К чему может привести ложь и искажение фактов о болезни?

Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа и кандидатом психологических наук, психологом хосписа "Дом с маяком" Ларисой Пыжьяновой разбираем, какие ошибки мы часто совершаем при общении со смертельно больными близкими.

01:13 как принять смертельную болезнь дорогого человека

02:20 стоит ли разрешать себе думать о скорой смерти этого близкого

03:45 надо ли друзьям и семье в разговоре с больным поддерживать тему смерти

05:00 что делать, если человек отрицает свой диагноз

07:00 как люди уходят от принятия факта тяжёлой болезни близкого

09:40 о ситуациях, когда начинают горевать по умирающему ещё до его смерти

11:15 могут ли животные скучать по умершим сородичам

12:00 рекомендации, как принять страшный диагноз близкого

13:00 о лжи и возможности говорить с другими о своей болезни открыто

14:30 как подобрать правильные слова в общении с тяжелобольным

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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