Британские туристы выбрали лучший европейский город для короткой поездки

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Третий год подряд британцы выбирают Краков лучшим городом Европы для короткого отпуска, Третий год подряд британцы выбирают Краков лучшим городом Европы для короткого отпуска, сообщает Daily Mail.

В опросе приняли участие около пяти тысяч человек. Респонденты должны были оценить город по нескольким параметрам: шоппинг, еда, развлечения, достопримечательности, цены и жилье.

Краков получил первое место за демократичные цены, вкусную еду и богатую историю города. Респонденты также отметили краковские рынки и соляные шахты.

Второе место в списке получила Севилья. Путешественники говорят, что полюбили фламенко и были приятно удивлены соотношением цены и качества проживания.