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РИА Новости
Туризм

Британские туристы выбрали лучший европейский город для короткой поездки

23:33 04.11.2019 (обновлено: 23:35 04.11.2019)
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© Fotolia / Marcin MrowkaВид на Краков, Польша
Вид на Краков, Польша
© Fotolia / Marcin Mrowka
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Третий год подряд британцы выбирают Краков лучшим городом Европы для короткого отпуска, сообщает Daily Mail.
В опросе приняли участие около пяти тысяч человек. Респонденты должны были оценить город по нескольким параметрам: шоппинг, еда, развлечения, достопримечательности, цены и жилье.
Краков получил первое место за демократичные цены, вкусную еду и богатую историю города. Респонденты также отметили краковские рынки и соляные шахты.
Второе место в списке получила Севилья. Путешественники говорят, что полюбили фламенко и были приятно удивлены соотношением цены и качества проживания.
На третьем месте другой испанский город – Валенсия, Берлин — на четвертом, Амстердам — на пятом. В десятку также вошли Будапешт, Мюнхен, Венеция, Верона и Бордо.
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ТуризмВаленсияСевильяБерлинТуризмтуристыНовости - ТуризмПольшаКраковИспанияВенецияБудапештАмстердам
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