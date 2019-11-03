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РИА Новости

Корабли НАТО покинули порт Одессы, сообщили СМИ

22:15 03.11.2019 (обновлено: 22:31 03.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОдин из четырех противоминных кораблей НАТО входит в порт Одессы
Один из четырех противоминных кораблей НАТО входит в порт Одессы
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Противоминная группа кораблей НАТО SNMCMG2 в составе четырех тральщиков покинула одесский порт, сообщило издание "Думская".
При этом, как уточняет издание, один из кораблей — румынский ROS Lt. Lupu Dinescu — вынужден был вернуться. Причиной стало ухудшение состояния здоровья одного из моряков.
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Командир корабля принял решение отделиться от группы, чтобы заболевшему члену экипажа могли оказать помощь. Сейчас моряк находится в одесском окружном госпитале, его жизни ничто не угрожает.
Группа кораблей Североатлантического альянса прибыла в Одессу 29 октября. Помимо румынского тральщика, в ее состав также входят испанский ESPS Sella, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana.
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