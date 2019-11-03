Корабли НАТО покинули порт Одессы, сообщили СМИ

Один из четырех противоминных кораблей НАТО входит в порт Одессы

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Противоминная группа кораблей Противоминная группа кораблей НАТО SNMCMG2 в составе четырех тральщиков покинула одесский порт, сообщило издание "Думская".

При этом, как уточняет издание, один из кораблей — румынский ROS Lt. Lupu Dinescu — вынужден был вернуться. Причиной стало ухудшение состояния здоровья одного из моряков.

Командир корабля принял решение отделиться от группы, чтобы заболевшему члену экипажа могли оказать помощь. Сейчас моряк находится в одесском окружном госпитале, его жизни ничто не угрожает.