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РИА Новости
Война в Сирии

Военная полиция России проводит патрулирование сирийско-турецкой границы

22:09 03.11.2019
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© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийская военная полиция на северо-востоке Сирии
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по двум маршрутам, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Третьего ноября российской стороной было продолжено патрулирование по маршрутам Камышлы – Дейруна-Ага провинции Эль-Хасака и Кобани – Шиух-Фаукани провинции Алеппо", - сказал он.
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РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что отвод курдов завершён досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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Война в СирииВойна в СирииСергей ШойгуТурцияСирияРоссияВ мире
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