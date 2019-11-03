В Молдавии зафиксировали 52 нарушения во время второго тура местных выборов

КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Глава Центральной избирательной комиссии Молдавии Дорин Чимил сообщил на брифинге, что правоохранительные органы республики зафиксировали 52 нарушения во время второго тура местных выборов.

Второй тур выборов местных органов власти проходит в воскресенье во всех населенных пунктах Молдавии. Гражданам страны предстоит выбрать 384 руководителя городов и сел.

На место мэра Кишинева претендуют вице-спикер парламента от пророссийской Соцпартии Ион Чебан и лидер проевропейской партии "Платформа "Достоинство и Правда", победитель досрочных выборов мэра в 2018 году, Андрей Нэстасе. В первом туре они набрали 40,19% и 31,08% голосов соответственно.

"К 18 часам (19.00 мск) проголосовали более 35% избирателей. К этому часу правоохранительные органы сообщили нам о 52 нарушениях или инцидентах, ими занимается полиция", - сказал Чимил.

Среди обращений в ЦИК - сообщения о попытке подкупа избирателей, дискриминации и нарушении права избирателя на голосование. Также в двух случаях ЦИКу стало известно об агитации со стороны наблюдателей.