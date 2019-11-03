В Раде заявили об отсутствии прогресса по закону об особом статусе Донбасса

КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Верховная рада Украины не ведет работу над новым законом об особом статусе Верховная рада Украины не ведет работу над новым законом об особом статусе Донбасса , заявила депутат парламента, глава евроинтеграционного комитета Иванна Климпуш-Цинцадзе

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года.

"Вы помните, когда вообще стало известно о согласовании Украиной так называемой формулы Штайнмайера, президент Украины Зеленский вышел к журналистам и сказал, что этот новый законопроект с непонятным направлением разрабатываться в Верховной раде", – сказала Климпуш-Цинцадзе в интервью изданию "Сегодня", опубликованном в воскресенье.

Она напомнила, что Зеленский обещал привлечь к разработке законопроекта заинтересованные стороны – так называемых стейкхолдеров.

"Прошел месяц. Ни стейкхолдеров, ни привлеченности, ни дискуссии в парламенте об этом, ни создания какой-то рабочей группы… вообще нет ничего", - заявила депутат.

Она считает, что в конце декабря Зеленский и представители его офиса "бросят какую-то свою версию законопроекта в парламент".

"Ну и, видно, они рассчитывают, что монобольшинство без обсуждений его примет", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева.