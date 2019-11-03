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РИА Новости

В Раде заявили об отсутствии прогресса по закону об особом статусе Донбасса

20:09 03.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОтвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области. Архивное фото
КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Верховная рада Украины не ведет работу над новым законом об особом статусе Донбасса, заявила депутат парламента, глава евроинтеграционного комитета Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года.
"Вы помните, когда вообще стало известно о согласовании Украиной так называемой формулы Штайнмайера, президент Украины Зеленский вышел к журналистам и сказал, что этот новый законопроект с непонятным направлением разрабатываться в Верховной раде", – сказала Климпуш-Цинцадзе в интервью изданию "Сегодня", опубликованном в воскресенье.
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Она напомнила, что Зеленский обещал привлечь к разработке законопроекта заинтересованные стороны – так называемых стейкхолдеров.
"Прошел месяц. Ни стейкхолдеров, ни привлеченности, ни дискуссии в парламенте об этом, ни создания какой-то рабочей группы… вообще нет ничего", - заявила депутат.
Она считает, что в конце декабря Зеленский и представители его офиса "бросят какую-то свою версию законопроекта в парламент".
"Ну и, видно, они рассчитывают, что монобольшинство без обсуждений его примет", - добавила Климпуш-Цинцадзе.
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Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеИванна Климпуш-ЦинцадзеДонбассДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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