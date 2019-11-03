Венесуэла намерена выслать из страны сальвадорский дипкорпус

"Правительство Боливарианской республики Венесуэла приняло решение объявить персонами нон грата членов дипломатического корпуса Сальвадора в Каракасе, у них есть 48 часов, чтобы покинуть территорию Венесуэлы", - говорится в заявлении венесуэльского МИД.