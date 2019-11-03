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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэла намерена выслать из страны сальвадорский дипкорпус

18:38 03.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Каракас. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Власти Венесуэлы в качестве ответной меры на решение правительства Сальвадора выдворить венесуэльских дипломатов из страны вышлют сальвадорский дипкорпус, завил МИД Венесуэлы.
Ранее правительство Сальвадора объявило, что высылает дипломатов в связи с тем, что власти не считают правительство президента Николаса Мадуро легитимным, и дало 48 часов всему дипломатическому корпусу Венесуэлы, чтобы покинуть страну.
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"Правительство Боливарианской республики Венесуэла приняло решение объявить персонами нон грата членов дипломатического корпуса Сальвадора в Каракасе, у них есть 48 часов, чтобы покинуть территорию Венесуэлы", - говорится в заявлении венесуэльского МИД.
В министерстве подчеркнули, что решение принимается "исходя из принципа взаимности".
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоМИД ВенесуэлыНиколас МадуроВенесуэлаСальвадорВ мире
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