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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны

08:31 03.11.2019 (обновлено: 15:20 03.11.2019)
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© Flickr / Yiftah LiebermanВид на столицу Сальвадора город Сан-Сальвадор
Вид на столицу Сальвадора город Сан-Сальвадор
© Flickr / Yiftah Lieberman
Вид на столицу Сальвадора город Сан-Сальвадор. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Правительство Сальвадора приняло решение выдворить из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы, говорится в заявлении администрации сальвадорского президента.
"Правительство Сальвадора выдворяет дипломатический корпус режима (президента Венесуэлы — Прим. ред.) Николаса Мадуро в соответствии с неоднократными заявлениями президента Найиба Букеле, в которых он не признавал легитимность правительства Мадуро", — говорится в Twitter президента.
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Согласно коммюнике, такое решение было принято в соответствии с позицией Сальвадора по докладу Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека о систематических нарушениях прав человека в Венесуэле.

"Правительство Сальвадора предоставляет 48 часов всему дипломатическому корпусу режима Мадуро, чтобы покинуть территорию страны", — отмечается в заявлении.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНайиб БукелеНиколас МадуроВенесуэлаСальвадорВ мире
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