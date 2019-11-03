Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Правительство Сальвадора приняло решение выдворить из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы, говорится в заявлении администрации сальвадорского президента.
"Правительство Сальвадора выдворяет дипломатический корпус режима (президента Венесуэлы — Прим. ред.) Николаса Мадуро в соответствии с неоднократными заявлениями президента Найиба Букеле, в которых он не признавал легитимность правительства Мадуро", — говорится в Twitter президента.
Согласно коммюнике, такое решение было принято в соответствии с позицией Сальвадора по докладу Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека о систематических нарушениях прав человека в Венесуэле.
"Правительство Сальвадора предоставляет 48 часов всему дипломатическому корпусу режима Мадуро, чтобы покинуть территорию страны", — отмечается в заявлении.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.