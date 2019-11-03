"Будет жарко — вернусь": Бабченко прокомментировал отъезд из Украины

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Журналист Аркадий Бабченко заявил, что планирует вернуться на Украину.
Ранее о его отъезде рассказал журналист Евгений Киселев. Бабченко подтвердил эту информацию, подчеркнув, что решил покинуть страну из-за своих политических убеждений сразу же после выборов президента.
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В комментариях к посту на фейсбуке журналист написал, что уезжает в Израиль "не насовсем". Свой отъезд он назвал временной эвакуацией.
"Украина — моя страна. Именно я жить собираюсь именно в ней. <…> Как будет жарко — так и вернусь. Куда ж без меня-то", — заявил он.
Также Бабченко пообещал встать в первых рядах, как только на Украине "начнутся шины".
"Убийство" Аркадия Бабченко
В мае на Украине сообщили об убийстве россиянина Аркадия Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве. Утверждалось, что журналиста застрелили на лестничной клетке его дома.
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Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил Москву в причастности к произошедшему. В Кремле назвали его заявление верхом цинизма.
При этом на следующий день после своего "убийства" Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. По словам главы ведомства Василия Грицака, этот фейк был частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Также Грицак сообщил, что в Киеве арестовали предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинского предпринимателя Германа.
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