США могут отложить введение пошлин на автомобили из ЕС, сообщили СМИ

Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото

Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе

ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. США могут отказаться или отложить введение ввозных пошлин на европейские автомобили в ходе переговоров с ЕС, сообщает агентство США могут отказаться или отложить введение ввозных пошлин на европейские автомобили в ходе переговоров с ЕС, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на министра торговли Соединенных Штатов Уилбура Росса

"Мы надеемся, что переговоры, которые мы проводим с отдельными компаниями по поводу их инвестиций и капитала, внесут достаточный вклад, и введение в действие 232-й (статьи, по которой вводятся ограничительные меры на возимую в США продукцию для защиты интересов – Прим. ред.) будет не столь необходимо", - заявил Росс.

Соединенные Штаты и Евросоюз в настоящий момент ведут непростые переговоры по торговле. Так, в начале октября арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на общую сумму 7,5 миллиарда долларов в год. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил в этой связи о введении новых пошлин в размере 10% на воздушные суда и 25% на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, импортируемую из ЕС. Это решение вступило в силу 18 октября.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил в июне, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза, однако позднее принял решение отложить введение пошлин на машины и детали к ним на полгода. Он также поручил министру торговли страны Уилбуру Россу начать расследование и выяснить, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом.