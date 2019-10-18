Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T01:08Z
https://ria.ru/20191018/1559917723.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_9c931c4c324204392129b1d60fb44cd8.jpg
РИА Новости

США ввели новые пошлины против Евросоюза

00:51 18.10.2019 (обновлено: 01:08 18.10.2019)
10848
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги США и ЕС. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. В пятницу США вводят новые пошлины в размере 10% на воздушные суда и в размере 25% на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС, это решение стало результатом решения Органа по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) по иску Соединенных Штатов от 2004 года.
В начале октября арбитры ВТО, наконец, подтвердили объём товаров, на который могут быть установлены дополнительные американские пошлины. В рамках компенсации ущерба США, нанесенного Евросоюзом из-за субсидирования Airbus, американская сторона может принять ответные меры по отношению к ЕС на сумму не выше, в общей сложности, 7,496 миллиарда долларов в год, сообщила тогда организация.
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер при этом объявил о твердом намерении ввести эти пошлины - 10% на воздушные суда и в размере 25% на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС. Торгпред уточнил, что решение вступит в силу 18 октября. А госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Америка может ввести пошлины на вино и сыры из Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп, комментируя решение арбитров ВТО на днях, назвал его победоносным. Американский лидер добавлял, что ни у кого не должно быть сомнений в правоте Соединенных Штатов, поскольку решение было вынесено организацией, которая крайне редко принимала их сторону.
Вино
4 октября, 11:28РИА Новости
Французский министр назвал последствия введения пошлин США на продукцию ЕС

ЕС в возмущении

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем в ответ заявляла, что Еврокомиссия будет бороться до конца, чтобы убедить США не вводить торговые меры против ЕС по делу Airbus. Ведь в параллельном деле в ВТО, касающемся американского Boeing, Евросоюзу вскоре также предоставят право ввести контрмеры против продукции из США.
Ранее уточнялось, что ЕС готов к поиску мирного урегулирования вопроса, однако, если США решат наложить дозволенные ВТО пошлины, это может вынудить Евросоюз сделать то же самое. В этой связи в июле ЕС предложил провести переговоры и разрешить ситуацию со спорами о поддержке Airbus и Boeing. Однако дискуссии так и не стартовали.
Известно, что основная часть новых американских пошлин коснется Франции, Германии, Испании и Великобритании. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонных переговоров с Трампом настаивал на том, чтобы США не вводили пошлины на британские товары.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте тоже призвал предотвратить развитие торговой войны между Евросоюзом и США, указав, что решение Вашингтона о введении новых пошлин на европейские товары может нанести серьезный ущерб национальным товаропроизводителям.
Луиджи Ди Майо
3 октября, 22:25РИА Новости
Глава МИД Италии допустил введение ЕС ответных мер на пошлины США
Свое возмущение высказывали и в Испании. Так министр сельского хозяйства, рыболовства, пищевой промышленности Испании Луис Планас констатировал, что испанские товары на почти 800 миллионов евро рискуют попасть под возможные американские санкции.
При этом Трамп, встречаясь и общаясь с европейскими лидерами по отдельности, не исключал разрешения вопроса в мирном русле и отмены пошлин через двусторонние переговоры. Например, такую возможность Трамп не исключил в ходе недавней встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Недовольны грядущими пошлинами и профессиональные организации. Так президент Союза вин Кот де-Прованс Эрик Пасторино заявлял РИА Новости, что введение новых пошлин США негативно повлияет на французскую винодельческую отрасль. Европейская федерация профсоюзов в сфере продовольствия, сельского хозяйства и туризма (EFFAT) тоже в разговоре с РИА Новости дала крайне негативную оценку новым пошлинам США, особенно на вино и оливковое масло,

Ждать ли возврата "запрещенки"

Некоторые российские эксперты при этом не исключали, что обострение споров ЕС и США может сблизить европейцев с Россией. Так профессор кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявлял РИА Новости, что введение пошлин США на сыр и вино из Евросоюза может привести к смягчению или даже отмене введенных им санкций и возврату европейских сыров на российские прилавки.
Штаб-квартира ВТО в Женеве
26 апреля, 15:08РИА Новости
ВТО учредила третейскую группу по спору России и ЕС по пошлинам на прокат
Заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян, напротив, комментируя ситуацию с пошлинами, заявлял, что сближения ожидать не стоит и это пустые надежды.
По его словам, "Трамп для достижения своих целей может действовать жестко как в отношении конкурентов, так и союзников. И это не ограничивается только экономикой, это присутствует во всех сферах". Тем не менее, "вряд ли стоит ожидать, что этот подход переменит стратегическую линию Брюсселя в отношении России. Да, недовольство (от того, что торговый оборот с Россией сокращается, а бизнесмены несут потери от санкций) есть, но оно в основном исходит от компаний, а не от стран. Здесь нужно разделять два понятия", - рассуждал Супян во время круглого стола в МИА "Россия Сегодня".
1221916045
Обсудить 17
Джузеппе КонтеМайк ПомпеоДональд ТрампЕвросоюзСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Вот так.Выпрыгивали из шкурки,санкции по указке против нас придумывали. Бабушка Анжела рапортовала и докладывала,а то что не успевала,сами слушали.И на тебе.Вот вам батенька и Юрьев день....
18 октября, 05:27
Олег 84
1220000
Рекомендуем
Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Мик Малвейни
Вашингтон объяснил, почему приостановил выделение помощи Украине
РИА
Новости
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
Во Франции задержали мужчину, готовившего теракт аналогичный 11 сентября
Акция протеста в Гонконге
Элиты США определились: Гонконг надо оторвать от Китая
Цинхай-Тибетская железная дорога
Как тебе такое, Илон Маск: поезд отправится за облака
Лента
новостей
Атомный ледокол Ямал в Карском море
"Арктическая доктрина" США: Северный морской путь будет заблокирован
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Командир АПЛ Юрий Долгорукий Сергей Морозов
National Interest рассказал о российском оружии "Судного дня"
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
"Волшебную технологию будущего" в США спасут только огромные деньги
Полицейские у отеля-казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, где произошла стрельба. 2 октября 2017
Американскую модель нашли мертвой в пустыне в ящике, залитом бетоном
Сирийские военные на территории военного аэропорта Табка в провинции Ракка
Турция договорилась с США о приостановке операции "Источник мира" в Сирии
Истребители F-15 ВВС США
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Европейского совета в Брюсселе
Дорого обошлось: Европа лишилась миллиардов из-за России
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на концерте, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа Сокира Перуна
Хитрый план Зеленского: что делал премьер Украины в гостях у нацистов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23СМИ: более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
10:17В Братске шесть человек остаются в больнице после отравления шаурмой
10:15На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
10:13В Ленобласти начался судебный процесс по делу банды "лжеполицейских"
10:11СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре
10:03Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах
10:03На Украине прогремел взрыв на промышленном предприятии
10:02Главу "Альянса врачей" оштрафовали после скандала в курганском диспансере
10:01В Бейруте начались столкновения протестующих против налогов с полицией
09:57В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
09:54Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44В Красноярске локализовали пожар в шахте лифта жилого дома
09:38В Каталонии задержали почти 20 человек в ходе четвертого дня протестов
09:27Власти Колымы хотят расширить режим ОЭЗ на территорию всего региона
09:19СМИ: Iberia и Vueling отменили почти 50 рейсов из-за забастовки в Каталонии
09:18В Красноярске загорелась шахта лифта жилого дома
09:07В Новосибирске ликвидировали пожар в двух жилых домах
09:04На Алеутских островах экстренно сел пассажирский самолет
09:03Суд в Хабаровске обязал провести ремонт камер больницы в СИЗО
08:57Спецслужбы стран ШОС задержали более 600 террористов за 2018 год
Лента новостейМолния