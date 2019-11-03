Пропавший неделю назад с двумя детьми уфимец звонил жене, сообщил источник

УФА, 3 ноя - РИА Новости. Пропавший с двумя маленькими детьми уфимец, которого ищут восьмой день, звонил супруге и просил не разрушать их брак, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.
Десятки полицейских, спасателей, следователей-криминалистов и волонтеров с 26 октября ведут поиски 37-летнего уфимца Артема Мазова, который после ссоры с женой взял с собой сыновей восьми и пяти лет и исчез.
"Нам известно от супруги Мазова, что после пропажи он звонил ей, между ними состоялся разговор о разводе, он просил не разрушать брак", - сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Заявление об исчезновении мужа и детей в полицию принесла 34-летняя жительница Уфы. На второй день поисков в лесном массиве в Калининском районе Уфы был обнаружен автомобиль, на котором уехал мужчина с детьми. После этого источник РИА Новости сообщал, что следствие рассматривает различные версии исчезновения мужчины и детей, в том числе не исключает, что отец мог утопить сыновей в реке. К поиску подключились водолазы, которые ежедневно исследуют реку Уфимку, а также криминалисты из Москвы. До сегодняшнего дня Мазова с сыновьями не нашли, их поиски продолжаются.