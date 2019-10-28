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РИА Новости

В Уфе пропал мужчина с двумя маленькими детьми

14:57 28.10.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
УФА, 28 окт - РИА Новости. Правоохранители разыскивают мужчину с двумя маленькими детьми, о пропаже которых в Уфе заявила в полицию мать детей, сообщили в следственном управлении СКР по Башкирии.
Ведомство сообщает, что "в правоохранительные органы обратилась мать двоих детей, заявив, что 26 октября 2019 года около 17.00 ее супруг с двумя их детьми ушел из дома, расположенного в Калининском районе Уфы, и до настоящего времени их местонахождение не известно".
"Ведётся поиск пропавших, опрашиваются их родственники и круг общения семьи, устанавливаются все обстоятельства исчезновения. Кроме того, следственные органы начали доследственную проверку по исчезновению 37-летнего Артема Мазова с двумя сыновьями 5-летним Вячеславом Мазовым и 8-летним Ильей Мазовым", - сообщает СУСК РФ по региону.
По данным правоохранителей, мужчина - худощавого телосложения, глаза серые, был одет в чёрную куртку, синие джинсы, серые ботинки. Восьмилетний мальчик ростом 138 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые русые, глаза карие, имеется родинка над губой справа. Он был одет в голубую шапку, зелёную куртку, серые джинсы, темно-синие кроссовки, сообщают правоохранители. Пятилетний мальчик ростом 116 сантиметров, плотного телосложения, волосы светлые, глаза карие; был одет в голубую шапку, темно-синюю куртку, чёрные джинсы, серые ботинки, говорится в сообщении.
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