В Уфе пропал мужчина с двумя маленькими детьми

УФА, 28 окт - РИА Новости. Правоохранители разыскивают мужчину с двумя маленькими детьми, о пропаже которых в Уфе заявила в полицию мать детей, сообщили в следственном управлении СКР по Башкирии.

Ведомство сообщает, что "в правоохранительные органы обратилась мать двоих детей, заявив, что 26 октября 2019 года около 17.00 ее супруг с двумя их детьми ушел из дома, расположенного в Калининском районе Уфы, и до настоящего времени их местонахождение не известно".

"Ведётся поиск пропавших, опрашиваются их родственники и круг общения семьи, устанавливаются все обстоятельства исчезновения. Кроме того, следственные органы начали доследственную проверку по исчезновению 37-летнего Артема Мазова с двумя сыновьями 5-летним Вячеславом Мазовым и 8-летним Ильей Мазовым", - сообщает СУСК РФ по региону.

По данным правоохранителей, мужчина - худощавого телосложения, глаза серые, был одет в чёрную куртку, синие джинсы, серые ботинки. Восьмилетний мальчик ростом 138 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые русые, глаза карие, имеется родинка над губой справа. Он был одет в голубую шапку, зелёную куртку, серые джинсы, темно-синие кроссовки, сообщают правоохранители. Пятилетний мальчик ростом 116 сантиметров, плотного телосложения, волосы светлые, глаза карие; был одет в голубую шапку, темно-синюю куртку, чёрные джинсы, серые ботинки, говорится в сообщении.