Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО

"Вторжение Турции на север Сирии осудили многие страны — члены НАТО. Очевидно, что успехи в борьбе с "Исламским государством"* не должны подвергаться опасности, напряженная гуманитарная ситуация не должна ухудшаться. Однако мы являемся свидетелями сокращения насилия на северо-востоке Сирии. <...> Ни один из союзников не принял столько беженцев из Сирии, как Турция: в общей сложности 3,6 миллиона человек. Ни один другой партнер по НАТО не пережил столько террористических атак, как Турция", — сказал генсек в интервью изданию Bild.
"Смерть аль-Багдади (главарь ИГ*. — Прим. ред.) не означает конец "Исламского государства"*, <...> группировка до недавнего времени контролировала огромную территорию в Ираке и Сирии. Мы освободили этот регион, но ИГ* не побежден. <...> Все силы, контролирующие этот регион, должны контролировать и террористов ИГ* — не важно, нравятся эти силы или нет", — добавил генеральный секретарь НАТО.
"Никогда не поздно найти рамочные условия получше, которые в итоге приведут к политическому решению — особенно в Сирии. Не так-то легко получить разрешение на отправку новых войск в Сирию. Поэтому еще слишком рано говорить о том, может ли это предложение быть воплощено в жизнь", — заявил генсек.