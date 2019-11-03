Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-03T18:24Z
https://ria.ru/20191103/1560544255.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156018/45/1560184587_0:246:2765:1801_1036x0_80_0_0_d4c2f2cd1a9ae8df4c097e3dd8c8eba1.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО

17:15 03.11.2019 (обновлено: 18:24 03.11.2019)
74134
© REUTERS / Khalil AshawiТурецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
© REUTERS / Khalil Ashawi
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия . Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
Он заявил, что, "в отличие от ЕС, НАТО не имеет механизмов для принятия мер против одного из членов, <...> союзники открыто и честно обмениваются мнениями". Кроме того, Столтенберг отметил, что Анкара сыграла "решающую роль в уничтожении так называемого халифата" в Сирии.

"Вторжение Турции на север Сирии осудили многие страны — члены НАТО. Очевидно, что успехи в борьбе с "Исламским государством"* не должны подвергаться опасности, напряженная гуманитарная ситуация не должна ухудшаться. Однако мы являемся свидетелями сокращения насилия на северо-востоке Сирии. <...> Ни один из союзников не принял столько беженцев из Сирии, как Турция: в общей сложности 3,6 миллиона человек. Ни один другой партнер по НАТО не пережил столько террористических атак, как Турция", — сказал генсек в интервью изданию Bild.

По его мнению, борьба с "Исламским государством"* должна продолжаться, нельзя допустить, чтобы захваченные боевики оказались на свободе.

"Смерть аль-Багдади (главарь ИГ*. — Прим. ред.) не означает конец "Исламского государства"*, <...> группировка до недавнего времени контролировала огромную территорию в Ираке и Сирии. Мы освободили этот регион, но ИГ* не побежден. <...> Все силы, контролирующие этот регион, должны контролировать и террористов ИГ* — не важно, нравятся эти силы или нет", — добавил генеральный секретарь НАТО.

Столтенберг также подчеркнул необходимость искать новые методы для разрешения конфликта, несмотря на уже существующие договоренности между Турцией и Россией о "судьбе севера Сирии". В частности, он поприветствовал предложение министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр создать на сирийско-турецкой границе зоны безопасности под эгидой ООН.

"Никогда не поздно найти рамочные условия получше, которые в итоге приведут к политическому решению — особенно в Сирии. Не так-то легко получить разрешение на отправку новых войск в Сирию. Поэтому еще слишком рано говорить о том, может ли это предложение быть воплощено в жизнь", — заявил генсек.

Двадцатого октября лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предложила исключить Турцию из НАТО. Политик раскритиковала ЕС за то, что он "ничего не делает и ничего не предлагает" в ответ на операцию Анкары на севере Сирии. По словам Ле Пен, своими военными действиями Турция "нарушила критерии" пребывания в альянсе.
Мигранты стоят за забором в лагере беженцев Низип в провинции Газиантеп, на юго-востоке Турции
16 октября, 08:00РИА Новости
Турция угрожает Европе миллионами беженцев. Европа надеется, что это блеф

"Источник мира"

Ситуация на севере Сирии обострилась в начале октября, когда Анкара начала операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов. В ответ на это Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из региона. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой ради защиты курдов. В РПК это восприняли как нарушение договоренностей.
Некоторые страны НАТО, в числе которых Франция, Германия, Норвегия и Испания, в свою очередь приостановили экспорт вооружений в Анкару. Евросоюз договорился координировать политику по поставкам оружия Турции с учетом уже принятых решений прекратить выдачу лицензий и продажу вооружений.
Однако самого решения ввести оружейное эмбарго принято не было, поскольку Турция состоит в НАТО, а это накладывает на государства ЕС, которые также входят в альянс, определенные обязательства.
Корабль турецкого военно-морского флота TCG Turgutreis во время учений НАТО в Румынии
24 октября, 17:32Сказано в эфире
"То ли трагедия, то ли комедия". Эксперт об отношениях Турции с НАТОГлава Пентагона Марк Эспер заявил о планах вернуть Турцию на орбиту Запада. В эфире радио Sputnik политолог, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов высказал мнение, что отношения Анкары с союзниками по НАТО зашли в тупик.

Переговоры Путина и Эрдогана

На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.
Во вторник было объявлено о досрочном отводе курдов. Позже начались разведывательные полеты и разминирование на маршрутах турецко-российского контроля.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября, 20:46РИА Новости
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
3117223321
Обсудить 12
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииНАТОЕвросоюзТурцияСирияЙенс СтолтенбергВ мире
Популярные комментарии
Какова организация, таков и её генсек.
3 ноября, 18:20
МАМураз Аджоев
2731001
Оказывается, это Турция ИГИЛ победила? Вот так новость...
3 ноября, 18:16
Андрей Ушаков
13124000
Рекомендуем
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
Песков назвал кулак Путина "чудесной рекомендацией"
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Американские военнослужащие в Сирии
США заявили, что их военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
"Сказочные молодцы" лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Российский журналист Аркадий Бабченко
Бабченко признал, что покинул Украину
Участок границы Нусайбин – Камышлы
В Турции пригрозили Европе вернуть пленных террористов "домой"
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В ООН подсчитали число убитых мирных жителей Донбасса
Луна Феннер
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве после жалоб соседей в квартире у мужчин нашли девочек-подростков
Объект газотранспортной системы Украины
"Нафтогаз Украины" подал против "Газпрома" новый иск
Российский журналист Аркадий Бабченко
"Будет жарко — вернусь": Бабченко прокомментировал отъезд из Украины
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Европейские СМИ: "Украина выиграла газовую игру"
Флаги России и ЕС
Норвежский политик заявила о важности снятия санкций с России
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7
МИД Украины вызвал посла Франции после заявления Макрона
Эльджаркиев Ибрагим
В Москве застрелили начальника центра "Э" по Ингушетии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38Спасатели возобновили поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
03:30Искусственный интеллект будет ставить диагнозы по биоматериалам россиян
03:26Трамп назвал отношения с Россией "очень хорошими"
03:09Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
03:03Семьям погибших моряков танкера "Залив Америка" выплатят по миллиону рублей
02:16Большинство пострадавших в ДТП с автобусом во Франции - граждане ЕС и США
02:15Глава офиса Зеленского показал фото без зубов после сообщений о драке
02:08Новым мэром Кишинева избрали социалиста Иона Чебана
02:06Компания McDonald's сменила президента из-за нарушения корпоративной этики
01:48Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии
01:27Кожаную куртку и брюки из фильма с Траволтой "Бриолин" продали на аукционе
01:22Климкин прокомментировал сообщения СМИ о "ненависти" Трампа к Украине
01:14Президент Молдавии поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева
01:05Фильм "Семейка Адамс" возглавил российский прокат в выходные
01:02Эксперт рассказал о поддельных картинах в меценатском фонде принца Чарльза
00:58Боярский и Маликов сыграют в "арт-футбол" в честь юбилея Льва Яшина
00:50Ополченцы и ВСУ попытаются вновь развести силы в районе Петровского
00:44Первый в России конгресс по фундаментальной кардиологии пройдет в Кузбассе
00:41Россияне отметят День народного единства
00:39Хозяев старых iPhone предупредили о начинающихся с понедельника проблемах
Лента новостейМолния