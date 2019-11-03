Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО

"То ли трагедия, то ли комедия". Эксперт об отношениях Турции с НАТО

Глава Пентагона Марк Эспер заявил о планах вернуть Турцию на орбиту Запада. В эфире радио Sputnik политолог, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов высказал мнение, что отношения Анкары с союзниками по НАТО зашли в тупик.