В Казахстане стоматолог жестоко "успокоил" ребенка во время приема

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В стоматологической клинике казахстанского города Актау врач жестоко повел себя с испуганным ребенком. Видео опубликовано на странице aqtau_live в инстаграме.
На кадрах видно, как врач силой заставлял пациента лечь на стоматологическое кресло, затем схватил его за ноги, прижал к креслу и начал грубо трясти.
После этого медицинский работник взял мальчика на руки и вынес из кабинета.
В управлении здравоохранения Мангистауской области осудили поступок врача и пообещали провести служебное расследование, сообщает Sputnik Казахстан.
"Вся медицинская общественность Мангистауской области никоим образом не поддерживает ненадлежащее поведение коллеги-врача. Таким медработникам не место в наших рядах", — заявили сотрудники пресс-службы.