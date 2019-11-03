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РИА Новости

В Казахстане стоматолог жестоко "успокоил" ребенка во время приема

17:15 03.11.2019 (обновлено: 17:30 03.11.2019)
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CC0 / drshohmelian / Стоматологический кабинет
Стоматологический кабинет
CC0 / drshohmelian /
Стоматологический кабинет. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В стоматологической клинике казахстанского города Актау врач жестоко повел себя с испуганным ребенком. Видео опубликовано на странице aqtau_live в инстаграме.
На кадрах видно, как врач силой заставлял пациента лечь на стоматологическое кресло, затем схватил его за ноги, прижал к креслу и начал грубо трясти.
После этого медицинский работник взял мальчика на руки и вынес из кабинета.
Врач в коридоре больницы
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В управлении здравоохранения Мангистауской области осудили поступок врача и пообещали провести служебное расследование, сообщает Sputnik Казахстан.
"Вся медицинская общественность Мангистауской области никоим образом не поддерживает ненадлежащее поведение коллеги-врача. Таким медработникам не место в наших рядах", — заявили сотрудники пресс-службы.
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