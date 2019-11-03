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РИА Новости
РИА Наука

Ученые назвали "самое безжизненное" место на Земле

16:55 03.11.2019 (обновлено: 17:18 03.11.2019)
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CC BY 2.0 / Achilli Family | Journeys / Долина Даллол в Эфиопии
Долина Даллол в Эфиопии
CC BY 2.0 / Achilli Family | Journeys /
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ученые из университета Париж-юг в ходе исследования доказали невозможность существования каких-либо бактерий в долине Даллол в Эфиопии.
Специалисты отмечают, что наличие воды на поверхности планеты, как правило, используется в качестве критерия для определения возможной обитаемости.
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"Однако проведенное исследование подтверждает, что даже на Земле есть лишенные всякой жизни места, несмотря на наличие в них воды", — приводит слова ученых журнал Nature Ecology & Evolution.
Как отмечается в исследовании, вода в озерах этой вулканической долины очень соленая и насыщенная магнием, поэтому ее температура достигает 108 градусов Цельсия. По мнению ученых, любая живая клетка не способна существовать в подобных условиях.
Тем не менее специалистам удалось обнаружить жизнь неподалеку от долины — это преимущественно одноклеточные археи.
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РИА НаукаФранцияЭфиопия
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