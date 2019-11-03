Бабченко заявил, что покинул Украину из-за политических взглядов

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Журналист Аркадий Бабченко сообщил, что уехал с Украины из-за своих политических убеждений.
В сообщении в фейсбуке Бабченко напомнил, что полгода назад обещал уехать из страны, если Украина выберет на президентских выборах "кандидата Х", и теперь выполняет свое обещание.
"Пацан сказал, пацан сделал..." — написал Бабченко.
В комментариях к публикации журналист допустил, что вернется на Украину.
"Убийство" Аркадия Бабченко
В мае 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству". В Кремле назвали эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.
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На следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинского предпринимателя Германа. Суд арестовал его на два месяца.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.