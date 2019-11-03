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РИА Новости

Вывезший детей из Швеции россиянин прокомментировал свое возвращение

16:25 03.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссиянин Денис Лисов в аэропорту Шереметьево
Россиянин Денис Лисов в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Россиянин Денис Лисов в аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россиянин Денис Лисов, вывезший ранее своих детей из Швеции и прилетевший в воскресенье в Москву из Варшавы в аэропорт "Шереметьево", рассказал журналистам о своих ощущениях после возвращения на родину.
Лисов с тремя дочками Алисой, Серафимой и Софьей были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. Сегодня они прилетели в Москву.
"Я хотел приехать быстрее домой из Швеции спокойно и начать спокойно нашу жизнь, но получилось как получилось - прогремели на всю Европу... Я понял это (что детей надо забирать - ред.), когда прошел суд и нам сказали, какое решение было, какие причины. И было понятно, что увидеть детей я могу, только забрав их", - сказал Лисов.
По его словам, перелет прошел хорошо, девочки также перенесли его без проблем. Лисов подчеркнул, что он не был в России почти 8 лет и пока планирует жить в Хабаровске, куда направится с дочерями в ближайшие дни. Там он первым делом планирует решить социально-бытовые вопросы: оформление необходимых документов, устройство в школы и детские сады. Кроме того, Лисов планирует намерен детям город, сводить в музеи и театр. Отец также сообщил, что дочери чувствуют себя хорошо, однако период разлуки с папой дети пережили тяжело.
Россиянин Денис Лисов с дочерьми в аэропорту Шереметьево
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"Все здравомыслящие люди понимают, что я вернул своих детей, которых у нас забрали. Это нанесло серьезные психологические травмы детям, наши встречи происходили эмоционально тяжело. Когда я приезжал-уезжал, они плакали постоянно, потому что они были в чужой семье", - рассказал Лисов.
При этом к приемной семье Лисов негативного отношения не испытывает, подчеркивая, что они - "часть системы". "Не они же забрали. Были бы не они, была бы другая семья", - добавил он.
"Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Наконец-то мы приехали обратно в Россию. Уже ровно 7 лет и 7 месяцев мы не были в России, и вот наконец-то мы все вместе в России, и всей семьей. Невозможно объяснить: и волнение, и радость, и все одновременно", - рассказала журналистам старшая дочь Лисова София.
Девочка добавила, что хочет как можно скорее увидеть свой город, где планирует заняться вокалом.
В свою очередь адвокат семьи Бабкен Ханзадян напомнил, что шведская сторона продолжает преследование семьи на срок до четырех лет. В разговоре сам Лисов подчеркнул, что и он, и его дочери являются гражданами РФ.
Лисов выразил благодарность польским ведомствам, которые помогали с решением ситуации, а также российским властям, добавив, что получал большую поддержку и от польского народа, и от соотечественников.
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ПольшаШвецияМоскваХабаровскРоссияВ мире
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Tatiana Solo
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