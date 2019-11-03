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РИА Новости

Источник назвал возможную дату похорон начальника центра "Э" по Ингушетии

16:07 03.11.2019 (обновлено: 16:09 03.11.2019)
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© Фото : МВД России по Республике Ингушетия Эльджаркиев Ибрагим
Эльджаркиев Ибрагим
© Фото : МВД России по Республике Ингушетия
Эльджаркиев Ибрагим. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 3 ноя – РИА Новости. Похороны убитых в Москве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата могут пройти в республике в понедельник, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Второго ноября в Москве неизвестными был убит начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек группой лиц по предварительному сговору и незаконном приобретении оружия.
"Тела пока еще не выдали родным. Ожидается, что это произойдет сегодня, а завтра состоятся похороны погибших", - сказал собеседник агентства.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов ранее назвал гибель братьев Эльджаркиевых большой утратой для всего ингушского народа и выразил соболезнования родным и близким погибших.
Опубликовано видео с места убийства начальника центра Э по Ингушетии
2 ноября, 21:36РИА Новости
Опубликовано видео с места убийства начальника центра "Э" по Ингушетии
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Убийство главы центра "Э" по ИнгушетииИбрагим ЭльджаркиевИнгушетияМоскваПроисшествия
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Опубликовано видео с места убийства начальника центра "Э" по Ингушетии
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