Убитый брат начальника центра "Э" по Ингушетии работал в Москве врачом

"Вчера вечером в Москве неизвестными убит начальник центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник", — говорится в сообщении.