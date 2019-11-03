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РИА Новости

Убитый брат начальника центра "Э" по Ингушетии работал в Москве врачом

15:30 03.11.2019 (обновлено: 18:08 03.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкМедицинское оборудование
Медицинское оборудование
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Медицинское оборудование. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 3 ноя — РИА Новости. Брат убитого в Москве начальника центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, погибший вместе с ним, работал врачом в одной из столичных клиник, сообщает пресс-служба главы региона.
Второго ноября в Москве неизвестными убит начальник центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек группой лиц по предварительному сговору и незаконном приобретении оружия.
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"Вчера вечером в Москве неизвестными убит начальник центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник", — говорится в сообщении.

Позднее эту информацию подтвердили в Первой градской больнице.
"Сегодня нам пришло печальное известие: трагически погиб наш коллега, врач анестезиолог-реаниматолог Первой градской Ахмед Абдул-Назирович Эльджаркиев. В нашей больнице многие его знали и любили. Для них, для всех нас это большая, невосполнимая потеря. Соболезнуем близким и коллегам Ахмеда Абдул-Назировича. Скорбим", — говорится в сообщении медучреждения в Facebook.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов ранее назвал гибель братьев Эльджаркиевых большой утратой для всего ингушского народа и выразил соболезнования родным и близким погибших.
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