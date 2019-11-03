Диетолог назвала продукты, которые ухудшают настроение

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Врач-диетолог Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с " Вечерней Москвой " посоветовала отказаться от алкоголя и ряда продуктов, если у человека плохое настроение.

По ее словам, спиртное сначала приподнимает настрой, а после наступает интоксикация и обезвоживание, а "самочувствие и настроение падают".

Также Соломатина советовала не есть сладкое на голодный желудок. Она объяснила это тем, что "уровень глюкозы резко повысится, а потом так же резко упадет; результат — легкую эйфорию сменят усталость, раздражительность".

Диетолог предостерегла от желания поесть соленое: сначала это придаст бодрость, а после приведет к упадку сил. Это относится и к колбасам, сосискам, бекону и любому другому виду обработанного мяса.

Кроме того, она предложила отказаться от жирного мяса и салатов под майонезом: эти блюда усугубят настроение, так как "желудок "оттянет" для переваривания тяжелой пищи изрядное количество крови". Это приведет к усталости и ухудшению настроения.

Улучшить настроение, по словам диетолога, помогут бананы, помидоры, цитрусовые, а также грибы вешенки. Также врач советует съесть морковь, темный шоколад, орехи, йогурт и кисломолочные продукты.

Однако она предупредила, что шоколад способен вызвать головную боль.

Помогут перебороть плохое настроение и сложные углеводы: овсянка, паста с морепродуктами, жирная рыба.