Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-03T17:01Z
https://ria.ru/20191103/1560542827.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152903/08/1529030885_0:240:2560:1680_1036x0_80_0_0_37066d6b606e7f2fb91418eeb5e8d15e.jpg
РИА Новости

Диетолог назвала продукты, которые ухудшают настроение

15:50 03.11.2019 (обновлено: 17:01 03.11.2019)
11199
© Depositphotos / nevarppКолбаски и бекон в корзине
Колбаски и бекон в корзине
© Depositphotos / nevarpp
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" посоветовала отказаться от алкоголя и ряда продуктов, если у человека плохое настроение.
По ее словам, спиртное сначала приподнимает настрой, а после наступает интоксикация и обезвоживание, а "самочувствие и настроение падают".
Также Соломатина советовала не есть сладкое на голодный желудок. Она объяснила это тем, что "уровень глюкозы резко повысится, а потом так же резко упадет; результат — легкую эйфорию сменят усталость, раздражительность".
Диетолог предостерегла от желания поесть соленое: сначала это придаст бодрость, а после приведет к упадку сил. Это относится и к колбасам, сосискам, бекону и любому другому виду обработанного мяса.
Сахар
24 июля, 16:54РИА Наука
Ученые рассказали, чем опасен высокий уровень сахара в крови
Кроме того, она предложила отказаться от жирного мяса и салатов под майонезом: эти блюда усугубят настроение, так как "желудок "оттянет" для переваривания тяжелой пищи изрядное количество крови". Это приведет к усталости и ухудшению настроения.
Улучшить настроение, по словам диетолога, помогут бананы, помидоры, цитрусовые, а также грибы вешенки. Также врач советует съесть морковь, темный шоколад, орехи, йогурт и кисломолочные продукты.
Однако она предупредила, что шоколад способен вызвать головную боль.
Помогут перебороть плохое настроение и сложные углеводы: овсянка, паста с морепродуктами, жирная рыба.
"Хороши также финики, сухофрукты и зеленый чай", — подытожила Соломатина.
Выставка шоколада в Париже
11 июля, 17:35Сказано в эфире
Диетолог назвал самые полезные сорта шоколада Одиннадцатое июля ‒ Всемирный день шоколада. Генеральный секретарь Российского союза диетологов Альфред Богданов рассказал в эфире радио Sputnik, какие сорта шоколада самые полезные.
744064681
Обсудить 11
Елена СоломатинаРоссияОбщество
Популярные комментарии
Настроение поднимает оплата за труд и честный продукт. Остальное положительно воспринимается только юными людьми, зрелые же сограждане, чтобы не еле рано или поздно пребывают в праведном гневе или разочаровании. Довели мир...
3 ноября, 17:42
Оксана Щекарева
1001104
Рекомендуем
Долина Даллол в Эфиопии
Ученые назвали "самое безжизненное" место на Земле
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
Песков назвал кулак Путина "чудесной рекомендацией"
Стоматологический кабинет
В Казахстане стоматолог жестоко "успокоил" ребенка во время приема
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В ООН подсчитали число убитых мирных жителей Донбасса
Луна Феннер
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Российский журналист Аркадий Бабченко
"Будет жарко — вернусь": Бабченко прокомментировал отъезд из Украины
Россиянин Денис Лисов в аэропорту Шереметьево
Вывезший детей из Швеции россиянин прокомментировал свое возвращение
Российский журналист Аркадий Бабченко
Бабченко признал, что покинул Украину
Удаление зуба
В Германии стоматолог побил рекорд, удалив зуб пациенту
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
"Сказочные молодцы" лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Эльджаркиев Ибрагим
В Москве застрелили начальника центра "Э" по Ингушетии
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве после жалоб соседей в квартире у мужчин нашли девочек-подростков
Рабочий на газовой станции на Украине
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38Спасатели возобновили поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
03:30Искусственный интеллект будет ставить диагнозы по биоматериалам россиян
03:26Трамп назвал отношения с Россией "очень хорошими"
03:09Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
03:03Семьям погибших моряков танкера "Залив Америка" выплатят по миллиону рублей
02:16Большинство пострадавших в ДТП с автобусом во Франции - граждане ЕС и США
02:15Глава офиса Зеленского показал фото без зубов после сообщений о драке
02:08Новым мэром Кишинева избрали социалиста Иона Чебана
02:06Компания McDonald's сменила президента из-за нарушения корпоративной этики
01:48Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии
01:27Кожаную куртку и брюки из фильма с Траволтой "Бриолин" продали на аукционе
01:22Климкин прокомментировал сообщения СМИ о "ненависти" Трампа к Украине
01:14Президент Молдавии поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева
01:05Фильм "Семейка Адамс" возглавил российский прокат в выходные
01:02Эксперт рассказал о поддельных картинах в меценатском фонде принца Чарльза
00:58Боярский и Маликов сыграют в "арт-футбол" в честь юбилея Льва Яшина
00:50Ополченцы и ВСУ попытаются вновь развести силы в районе Петровского
00:44Первый в России конгресс по фундаментальной кардиологии пройдет в Кузбассе
00:41Россияне отметят День народного единства
00:39Хозяев старых iPhone предупредили о начинающихся с понедельника проблемах
Лента новостейМолния