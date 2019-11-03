Прошедший октябрь обновил рекорд тепла в Северном полушарии

"Гидрометцентр России ранее сообщал, что лето 2019 года стало самым жарким на Северном полушарии Земли за всю историю регулярных метеонаблюдений на планете, то есть с 1891 года. Такой же результат показал и сентябрь. Поддержал эту тенденцию и прошедший октябрь. Он оказался на 0,1°С теплее прежних рекордсменов – октябрей 2016 и 2018 годов", - говорится в сообщении.

"Почти на всей территории России средняя температура воздуха за октябрь больше нормы на 2° и более, а в отдельных районах – на 4° и более", - отмечается в сообщении.

В России в среднем за месяц температура ниже нормы оказалась только в Карелии, на Кольском полуострове и частично на Камчатке, а так повсюду она превысила ее на два градуса и более, в отдельных районах Якутии и на севере Сибири – на 4 градуса и более, информирует Гидрометцентр.