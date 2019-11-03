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РИА Новости

Прошедший октябрь обновил рекорд тепла в Северном полушарии

15:42 03.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновСпасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Прошедший октябрь стал самым теплым за всю историю наблюдений в Северном полушарии, говорится в сообщении российского Гидрометцентра.
"Гидрометцентр России ранее сообщал, что лето 2019 года стало самым жарким на Северном полушарии Земли за всю историю регулярных метеонаблюдений на планете, то есть с 1891 года. Такой же результат показал и сентябрь. Поддержал эту тенденцию и прошедший октябрь. Он оказался на 0,1°С теплее прежних рекордсменов – октябрей 2016 и 2018 годов", - говорится в сообщении.
Как уточняют метеорологи, в октябре 2019 года средняя температура воздуха заметно превысила норму на большей части Евразии и Северной Африки.
"Почти на всей территории России средняя температура воздуха за октябрь больше нормы на 2° и более, а в отдельных районах – на 4° и более", - отмечается в сообщении.
По данным Гидрометцентра, в Канаде и Мексике наблюдалось аномальное тепло, а в США аномалии были отрицательными.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
1 ноября, 13:56РИА Новости
Влияние погоды на давление человека не доказано, заявил Вильфанд
В России в среднем за месяц температура ниже нормы оказалась только в Карелии, на Кольском полуострове и частично на Камчатке, а так повсюду она превысила ее на два градуса и более, в отдельных районах Якутии и на севере Сибири – на 4 градуса и более, информирует Гидрометцентр.
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