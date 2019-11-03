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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл поблагодарил приходы русской традиции за возвращение в РПЦ

15:41 03.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве.
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поприветствовал вернувшиеся в состав Русской православной церкви западноевропейские приходы русской традиции словами "добро пожаловать домой", выразив надежду, что этот шаг поможет им в евангельской миссии.
В ходе воскресной литургии в храме Христа Спасителя патриарх вручил главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии с РПЦ. В совместном богослужении в Москве приняли участие несколько десятков клириков архиепископии.
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Обращаясь к участникам праздничной службы, патриарх отметил, что приходы архиепископии сделали правильный выбор "в пользу единства Церкви, единства своих общин и сохранения их традиций". "Даст Бог, возвращение в Русскую церковь укрепит их и поможет им нести свое служение - как многим тысячам наших соотечественников, проживающих в Западной Европе, так и коренным жителям", - сказал предстоятель РПЦ.
Сейчас прихожанами приходов, которые в 20-30 годы ХХ века создавались русскими, являются многие местные жители тех стран, где они расположены, в том числе французы, немцы, англичане.
В дар архиепископу Иоанну и его пастве патриарх преподнес ковчег с мощами святого патриарха Тихона и икону новомучеников и исповедников Русской церкви, бывших членов Поместного Собора 1917-1918 годов.
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"Я благодарю вас, дорогой владыка Иоанн, ваших пастырей и паству за решимость и твердость, проявленную в непростых обстоятельствах, окружавших ваше возвращение на нашу совместную молитву здесь, в Москве, в главном кафедральном соборе Русской церкви, и счастлив сегодня вновь сказать всем вам: добро пожаловать домой! В ваш духовный дом, в дом ваших предков, через которых вы и восприняли силу и красоту православия", - заявил глава РПЦ.
Размышляя об испытаниях XX века, патриарх Кирилл отметил, что тогда как "в России наша Церковь несла вместе с народом крест атеистических гонений", за границей она "делила со своей паствой нужду и горькие лишения на чужбине".
"Промыслом Божиим страдания нашей Церкви привели ее к обновлению и к расцвету. Кровь тысяч новомучеников, пролитая во времена чудовищных, небывалых прежде религиозных гонений, святость бесчисленного множества исповедников утвердили ее богочеловеческий организм, а трагический исход людей России в Европу и Новый Свет послужил делу евангельской проповеди, христианского православного свидетельства Западу, который также пребывал в глубоком религиозном кризисе. В этой проповеди, особенно в Европе, участвовала вся церковная полнота", - добавил патриарх.
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Патриаршая и Синодальная грамота о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с РПЦ была подписана патриархом Кириллом 1 ноября. Передача грамоты завершила процесс воссоединения с РПЦ приходов, созданных в начале XX века эмигрантами из России.
Архиепископия была основана в 1921 году в составе Московского патриархата. В 1931 году в силу исторических обстоятельств она вошла в состав Константинопольского патриархата на временной основе. В ноябре 2018 года указом Константинопольского патриарха Варфоломея был ликвидирован особый статус церковного образования, приходам было предписано влиться в греческие митрополии тех стран, в которых они расположены. В результате пастырское собрание духовенства Архиепископии приняло большинством голосов решение просить о каноническом присоединении к Московскому патриархату. Это прошение в октябре удовлетворил Священный Синод РПЦ.
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Религия и мировоззрениеВозвращение Архиепископии Западной Европы в РПЦНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
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