Патриарх Кирилл поблагодарил приходы русской традиции за возвращение в РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве.

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поприветствовал вернувшиеся в состав Русской православной церкви западноевропейские приходы русской традиции словами "добро пожаловать домой", выразив надежду, что этот шаг поможет им в евангельской миссии.

В ходе воскресной литургии в храме Христа Спасителя патриарх вручил главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии с РПЦ. В совместном богослужении в Москве приняли участие несколько десятков клириков архиепископии.

Обращаясь к участникам праздничной службы, патриарх отметил, что приходы архиепископии сделали правильный выбор "в пользу единства Церкви, единства своих общин и сохранения их традиций". "Даст Бог, возвращение в Русскую церковь укрепит их и поможет им нести свое служение - как многим тысячам наших соотечественников, проживающих в Западной Европе, так и коренным жителям", - сказал предстоятель РПЦ.

Сейчас прихожанами приходов, которые в 20-30 годы ХХ века создавались русскими, являются многие местные жители тех стран, где они расположены, в том числе французы, немцы, англичане.

В дар архиепископу Иоанну и его пастве патриарх преподнес ковчег с мощами святого патриарха Тихона и икону новомучеников и исповедников Русской церкви, бывших членов Поместного Собора 1917-1918 годов.

"Я благодарю вас, дорогой владыка Иоанн, ваших пастырей и паству за решимость и твердость, проявленную в непростых обстоятельствах, окружавших ваше возвращение на нашу совместную молитву здесь, в Москве, в главном кафедральном соборе Русской церкви, и счастлив сегодня вновь сказать всем вам: добро пожаловать домой! В ваш духовный дом, в дом ваших предков, через которых вы и восприняли силу и красоту православия", - заявил глава РПЦ.

Размышляя об испытаниях XX века, патриарх Кирилл отметил, что тогда как "в России наша Церковь несла вместе с народом крест атеистических гонений", за границей она "делила со своей паствой нужду и горькие лишения на чужбине".

"Промыслом Божиим страдания нашей Церкви привели ее к обновлению и к расцвету. Кровь тысяч новомучеников, пролитая во времена чудовищных, небывалых прежде религиозных гонений, святость бесчисленного множества исповедников утвердили ее богочеловеческий организм, а трагический исход людей России в Европу и Новый Свет послужил делу евангельской проповеди, христианского православного свидетельства Западу, который также пребывал в глубоком религиозном кризисе. В этой проповеди, особенно в Европе, участвовала вся церковная полнота", - добавил патриарх.

Патриаршая и Синодальная грамота о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с РПЦ была подписана патриархом Кириллом 1 ноября. Передача грамоты завершила процесс воссоединения с РПЦ приходов, созданных в начале XX века эмигрантами из России.