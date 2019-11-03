Тарантино рассказал, что придумал Ди Каприо для "Однажды в Голливуде…"

Режиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На прошедшей в Лос-Анджелесе сессии вопросов и ответов по фильму "Однажды в Голливуде…" Квентин Тарантино рассказал, какую сцену включили в сценарий по просьбе Ди Каприо, . На прошедшей в Лос-Анджелесе сессии вопросов и ответов по фильму "Однажды в Голливуде…" Квентин Тарантино рассказал, какую сцену включили в сценарий по просьбе Ди Каприо, сообщает THR.

По словам режиссера, актер сказал ему: "Мне нужно допустить какой-нибудь ляп во время съемок "Лансье", после чего я переживаю настоящий кризис, из которого мне надо потом как-то выйти".

В результате решено было снять два варианта этого эпизода: один, в котором Рик Далтон (персонаж Ди Каприо) забывает слова и в гневе крушит все вокруг, другой – без этого момента. В итоге была выбрана первая версия, предложенная Леонардо.

В сцене вспышки ярости в вагончике актеру разрешено было импровизировать.

Сессия вопросов и ответов с участием Квентина Тарантино, Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта и Марго Робби проходила в кинотеатре Нью-Беверли в Лос-Анджелесе.