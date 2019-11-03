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РИА Новости
Культура

Тарантино рассказал, что придумал Ди Каприо для "Однажды в Голливуде…"

16:49 03.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве
Режиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На прошедшей в Лос-Анджелесе сессии вопросов и ответов по фильму "Однажды в Голливуде…" Квентин Тарантино рассказал, какую сцену включили в сценарий по просьбе Ди Каприо, сообщает THR.
По словам режиссера, актер сказал ему: "Мне нужно допустить какой-нибудь ляп во время съемок "Лансье", после чего я переживаю настоящий кризис, из которого мне надо потом как-то выйти".
В результате решено было снять два варианта этого эпизода: один, в котором Рик Далтон (персонаж Ди Каприо) забывает слова и в гневе крушит все вокруг, другой – без этого момента. В итоге была выбрана первая версия, предложенная Леонардо.
В сцене вспышки ярости в вагончике актеру разрешено было импровизировать.
Сессия вопросов и ответов с участием Квентина Тарантино, Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта и Марго Робби проходила в кинотеатре Нью-Беверли в Лос-Анджелесе.
Речь на ней шла главным образом о процессе создания картины. Брэд Питт поделился, что Тарантино не разрешает пользоваться мобильными телефонами на съемочной площадке и однажды отправил всю команду домой, услышав подозрительный звонок во время работы.
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
25 октября, 16:28Культура
В США вышла в прокат обновленная версия "Однажды в... Голливуде"
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КультураМарго РоббиКино и сериалыНовости культурыЛеонардо Ди КаприоБрэд Питт (Уильям Бредли)Лос-Анджелес
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