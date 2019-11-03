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РИА Новости

ДНР уведомила ОБСЕ о готовности к разведению сил в Петровском

14:42 03.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика уведомила ОБСЕ о готовности приступить к практической части разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня, 3 ноября, в соответствии с достигнутыми договоренностями о возобновлении обязательств сторон о реализации рамочного решения и согласно с планом-графиком, руководитель представительства ДНР в СЦКК уведомил СММ ОБСЕ о готовности приступить к осуществлению практической части мероприятий на участке разведения", - заявил представитель ведомства.
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Он добавил, что необходимая исходная информация о ситуации на участке разведения накануне уже была отправлена в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Представители Киева должны были направить аналогичное уведомление в адрес миссии, однако на данный момент подтверждения о готовности со стороны украинских силовиков от ОБСЕ не поступало.
"В понедельник, 4 ноября, как было установлено, в 13.00 по московскому времени силами ДНР будет запущена сигнальная ракета белого цвета, сигнализирующая о готовности приступить к практической части реализации, утвержденного контактной группой плана-графика", - заявил представитель ДНР.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского в Донбассе. В пятницу глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в районе Петровского в Донбассе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕСЦККОБСЕДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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