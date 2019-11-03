ДНР уведомила ОБСЕ о готовности к разведению сил в Петровском

"Сегодня, 3 ноября, в соответствии с достигнутыми договоренностями о возобновлении обязательств сторон о реализации рамочного решения и согласно с планом-графиком, руководитель представительства ДНР в СЦКК уведомил СММ ОБСЕ о готовности приступить к осуществлению практической части мероприятий на участке разведения", - заявил представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.