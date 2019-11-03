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РИА Новости

Россиянин Лисов, вывезший детей из Швеции, прилетел в Москву

14:24 03.11.2019 (обновлено: 16:52 03.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссиянин Денис Лисов в Варшаве
Россиянин Денис Лисов в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Россиянин Денис Лисов в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россиянин Денис Лисов, вывезший ранее своих детей из Швеции, прилетел в воскресенье с семьей из Варшавы в Москву, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Лисов с тремя детьми — Алисой, Серафимой и Софьей — 4, 6 и 12 лет были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции.
Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. У россиянина, который ранее жил в Хабаровске, в Швеции не было российских документов, так как он просил убежища в этой стране.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
2 ноября, 17:47РИА Новости
Кузнецова рассказала о состоянии здоровья детей, вывезенных отцом из Швеции
В генконсульстве в Гетеборге, выяснив личность россиянина, выдали свидетельство на возвращение, по которому он пытался вернуться в Москву через Варшаву. В польской столице пограничники задержали семью, так как шведские власти объявили детей в розыск. В Польше Лисов подал прошение о предоставлении ему статуса беженца.
Польский суд 3 апреля решил, что до рассмотрения вопроса о статусе беженца дети будут находиться под опекой отца в Варшаве. Лисов заверил суд, что намерен найти в Польше работу и определить дочерей в детский сад и школу. Россиянин получил несколько предложений работы, ему предоставлено жилье в Варшаве, а школа при посольстве России в Польше приняла на обучение его старшую дочь.
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Денис ЛисовПольшаШвецияМоскваРоссияВаршаваВ мире
Популярные комментарии
"У россиянина, который ранее жил в Хабаровске, в Швеции не было российских документов, так как он просил убежища в этой стране".... оказывается дома все таки лучше?
3 ноября, 16:41
Антон
910001
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