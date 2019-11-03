Россиянин Лисов, вывезший детей из Швеции, прилетел в Москву

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россиянин Россиянин Денис Лисов , вывезший ранее своих детей из Швеции, прилетел в воскресенье с семьей из Варшавы в Москву , передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Лисов с тремя детьми — Алисой, Серафимой и Софьей — 4, 6 и 12 лет были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции.

Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. У россиянина, который ранее жил в Хабаровске, в Швеции не было российских документов, так как он просил убежища в этой стране.

В генконсульстве в Гетеборге, выяснив личность россиянина, выдали свидетельство на возвращение, по которому он пытался вернуться в Москву через Варшаву. В польской столице пограничники задержали семью, так как шведские власти объявили детей в розыск. В Польше Лисов подал прошение о предоставлении ему статуса беженца.