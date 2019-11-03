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РИА Новости

Во Франции выросло число домов, оставшихся без света из-за шторма "Амели"

14:23 03.11.2019
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© AFP 2019 / Gaizka IrozВо время шторма "Амели" на побережье в Биаррице, Франция. 3 ноября 2019
Во время шторма Амели на побережье в Биаррице, Франция. 3 ноября 2019
© AFP 2019 / Gaizka Iroz
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Не менее 140 тысяч домов остались без электроэнергии после того, как на юго-западные районы Франции обрушился шторм "Амели", следует из заявления французской компании электроснабжения Enedis.
Ранее со ссылкой на телеканал BFMTV сообщалось, что шторм "Амели" обрушился на Францию в ночь на воскресенье. В 17 департаментах был объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра или наводнений. При этом в компании Enedis сообщили каналу, что шторм оставил без электричества 100 тысяч домов на юго-западе страны.
Сама компания приводит обновленные данные по состоянию на 10.00 (12.00 мск).
"Сто сорок тысяч домов остались без электричества, в основном в (регионе - ред.) Новая Аквитания. Также (от стихии – ред.) пострадали регионы Земли Луары, Овернь и Окситания", - говорится в заявлении компании, размещенном на ее сайте.
Отмечается, что на местах работают сотрудники организации. Они пытаются восстановить подачу электроэнергии "как можно скорее", по мере того, как шторм "Амели" "все еще свирепствует". Работа специалистов затруднена из-за "исключительного количества выпавших осадков", в результате чего труднопроходимыми сделались отдельные дороги.
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