Во Франции выросло число домов, оставшихся без света из-за шторма "Амели"

Отмечается, что на местах работают сотрудники организации. Они пытаются восстановить подачу электроэнергии "как можно скорее", по мере того, как шторм "Амели" "все еще свирепствует". Работа специалистов затруднена из-за "исключительного количества выпавших осадков", в результате чего труднопроходимыми сделались отдельные дороги.