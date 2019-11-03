В Чехии умер один из четырех раненных при взрыве на заводе боеприпасов

ПРАГА, 3 ноя – РИА Новости. Один из четырех тяжело раненых работников завода по производству боеприпасов Explosia в городе Пардубице на северо-востоке Один из четырех тяжело раненых работников завода по производству боеприпасов Explosia в городе Пардубице на северо-востоке Чехии , на котором в четверг произошел взрыв в цехе по производству пороха, скончался в воскресенье, сообщил журналистам представитель предприятия Мартин Венцл.

В четверг на заводе Explosia, производящем взрывчатые вещества и патроны, произошел пожар, а затем взрыв в помещении, где осуществлялась сушка пороха. Пострадали 4 человека, один из них получил ожоги 90% тела, еще трое – 30% тела. Один из последних, получивший также ранение головы, был размешен в критическом состоянии в больнице города Брно, остальные трое, также в критическом состоянии, были доставлены вертолетом в одну из больниц Праги. Для ознакомления с ситуацией после взрыва на предприятии в четверг побывал глава минпромторга Карел Гавличек, поскольку завод находится в ведении его министерства.

"Один из наших работников, пострадавший при взрыве в четверг, скончался сегодня утром в пражской больнице", - сообщил в воскресенье Венцл, отказавшись уточнить, был ли это тот сотрудник предприятия, который получил ожоги 90% тела или кто-то другой.

Глава минпромторга Гавличек в сети Twitter выразил глубокое соболезнование семье скончавшегося и сообщил, что ей, как и семьям других трех пострадавших, будет оказана всяческая помощь и поддержка.

Расследованием причин аварии на заводе Explosia занимаются одновременно четыре комиссии, созданные на предприятии, в минпромторге, а также в управлениях краевой полиции и пожарной охраны.