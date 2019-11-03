Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-03T13:23Z
https://ria.ru/20191103/1560540509.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/147911/50/1479115093_0:235:4500:2766_1036x0_80_0_0_218d96e6663744a30f77b403897c89fc.jpg
РИА Новости

В Чехии умер один из четырех раненных при взрыве на заводе боеприпасов

13:22 03.11.2019 (обновлено: 13:23 03.11.2019)
0
© Fotolia / sudok1Палата интенсивной терапии
Палата интенсивной терапии
© Fotolia / sudok1
Палата интенсивной терапии. Архивное фото
ПРАГА, 3 ноя – РИА Новости. Один из четырех тяжело раненых работников завода по производству боеприпасов Explosia в городе Пардубице на северо-востоке Чехии, на котором в четверг произошел взрыв в цехе по производству пороха, скончался в воскресенье, сообщил журналистам представитель предприятия Мартин Венцл.
В четверг на заводе Explosia, производящем взрывчатые вещества и патроны, произошел пожар, а затем взрыв в помещении, где осуществлялась сушка пороха. Пострадали 4 человека, один из них получил ожоги 90% тела, еще трое – 30% тела. Один из последних, получивший также ранение головы, был размешен в критическом состоянии в больнице города Брно, остальные трое, также в критическом состоянии, были доставлены вертолетом в одну из больниц Праги. Для ознакомления с ситуацией после взрыва на предприятии в четверг побывал глава минпромторга Карел Гавличек, поскольку завод находится в ведении его министерства.
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
24 июня, 12:40РИА Новости
ЧП и взрывы на военных складах, полигонах и заводах в мире
"Один из наших работников, пострадавший при взрыве в четверг, скончался сегодня утром в пражской больнице", - сообщил в воскресенье Венцл, отказавшись уточнить, был ли это тот сотрудник предприятия, который получил ожоги 90% тела или кто-то другой.
Глава минпромторга Гавличек в сети Twitter выразил глубокое соболезнование семье скончавшегося и сообщил, что ей, как и семьям других трех пострадавших, будет оказана всяческая помощь и поддержка.
Расследованием причин аварии на заводе Explosia занимаются одновременно четыре комиссии, созданные на предприятии, в минпромторге, а также в управлениях краевой полиции и пожарной охраны.
Предприятие Explosia существует с 1920 года, с 2002 года полностью принадлежит государству. Последнее по времени происшествие здесь произошло в 2018 году, взрыв в одном из цехов практически не оказал влияния на работу завода и обошелся без пострадавших.
001303
Обсудить 0
ЧехияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
СМИ: на борту самолета с премьером Японии произошло возгорание печки
Кошка
Российские туристы рассказали, почему отказались от путешествия в этом году
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и султан Брунея Хассанал Болкиах во время встречи в рамках делового инвестиционного саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке
Медведев в Бангкоке встретился с султаном Брунея
Полиция в Афганистане
В Афганистане девять силовиков погибли при атаке талибов
Папа Римский Франциск
Папа Римский выразил озабоченность в связи с жертвами насилия в Эфиопии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке
Медведев рассказал о росте интереса к торговле с ЕАЭС
Алексей Бурков
Задержанный в Израиле россиянин Бурков рассчитывает вернуться на родину
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В ДНР заявили об установке силовиками 1600 мин на линии соприкосновения
Актер Брайан Тарантина
Умер актер из сериала "Скорая помощь" Брайан Тарантина
Российский журналист Аркадий Бабченко
Бабченко признал, что покинул Украину
Знак Голливуда
Названы самые популярные американские актеры
Сергей Орджоникидзе
Эксперт прокомментировал решение Сальвадора по высылке дипкорпуса Венесуэлы
Машина скорой помощи в Непале
В Непале пятнадцать человек погибли при падении автобуса в реку
Участники демонстрации в Греции
В Греции прошли протесты против размещения мигрантов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке
Медведев предложил АСЕАН синхронизировать регулирование защиты данных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38Спасатели возобновили поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
03:30Искусственный интеллект будет ставить диагнозы по биоматериалам россиян
03:26Трамп назвал отношения с Россией "очень хорошими"
03:09Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
03:03Семьям погибших моряков танкера "Залив Америка" выплатят по миллиону рублей
02:16Большинство пострадавших в ДТП с автобусом во Франции - граждане ЕС и США
02:15Глава офиса Зеленского показал фото без зубов после сообщений о драке
02:08Новым мэром Кишинева избрали социалиста Иона Чебана
02:06Компания McDonald's сменила президента из-за нарушения корпоративной этики
01:48Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии
01:27Кожаную куртку и брюки из фильма с Траволтой "Бриолин" продали на аукционе
01:22Климкин прокомментировал сообщения СМИ о "ненависти" Трампа к Украине
01:14Президент Молдавии поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева
01:05Фильм "Семейка Адамс" возглавил российский прокат в выходные
01:02Эксперт рассказал о поддельных картинах в меценатском фонде принца Чарльза
00:58Боярский и Маликов сыграют в "арт-футбол" в честь юбилея Льва Яшина
00:50Ополченцы и ВСУ попытаются вновь развести силы в районе Петровского
00:44Первый в России конгресс по фундаментальной кардиологии пройдет в Кузбассе
00:41Россияне отметят День народного единства
00:39Хозяев старых iPhone предупредили о начинающихся с понедельника проблемах
Лента новостейМолния