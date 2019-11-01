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РИА Новости

В Чехии на заводе боеприпасов прогремел взрыв

15:51 01.11.2019 (обновлено: 15:52 01.11.2019)
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© Flickr / Daniel JuřenaКарета скорой помощи в Чехии
Карета скорой помощи в Чехии
© Flickr / Daniel Juřena
ПРАГА, 1 ноя – РИА Новости. На заводе по производству боеприпасов Explosia в городе Пардубице на северо-востоке Чехии в пятницу произошел взрыв, в результате которого получили ранения 4 человека, у одного из них ожоги 90% тела, он находится в критическом состоянии в одной из пражских больниц, сообщил журналистам представитель предприятия Мартин Венцл.
По его словам, в одном из цехов загорелся порох, "произошел небольшой взрыв". "Четыре человека получили ранения, у троих зафиксированы ожоги 30% тела, при этом у одного из них также тяжелое ранение головы. У четвертого пострадавшего, по данным медиков, ожоги 90% тела, он находится в критическом состоянии, вертолетом доставлен в пражскую больницу", - сказал Венцл.
Всего на предприятии в момент аварии, по словам Венцла, находилось около 500 человек.
На завод для ознакомления с ситуацией прибыл глава минпромторга Карел Гавличек.
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"Поскольку этот завод полностью принадлежит государству и находится в ведении нашего министерства, я изменил свою программу и прибыл сюда, чтобы на месте выяснить создавшуюся ситуацию", - сказал журналистам министр.
Предприятие Explosia производит взрывчатые вещества и патроны. Оно существует с 1920 года, с 2002 года полностью принадлежит государству. Последнее по времени происшествие здесь произошло в 2018 году, взрыв в одном из цехов практически не оказал влияния на работу завода и обошелся без пострадавших.
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