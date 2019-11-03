Задержанный в Израиле россиянин Бурков рассчитывает вернуться на родину

"Считаю это решение агрессивным", - сказал Бурков российским журналистам о том, как он оценивает решение минюста страны выдать его США.

Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США. Как заявили в минюсте Израиля, решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов. Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал решение израильского минюста об экстрадиции гражданина РФ Алексея Буркова в США неприемлемым и не имеющим юридических и политических оснований. Адвокат Михаил Ирони также считает, что министр юстиции недостаточно обосновал решение об экстрадиции.