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РИА Новости

Задержанный в Израиле россиянин Бурков рассчитывает вернуться на родину

13:08 03.11.2019
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© Фото : соцсетиАлексей Бурков
Алексей Бурков
© Фото : соцсети
ИЕРУСАЛИМ, 3 ноя – РИА Новости. Задержанный в Израиле в 2015 году и ожидающий экстрадиции в США россиянин Алексей Бурков считает решение об экстрадиции "агрессивным" и рассчитывает вернуться на родину.
В воскресенье проходит заседание Верховного суда по ходатайству редакции израильской газеты "Гаарец", требующей раскрыть материалы дела Буркова, в том числе обнародовать предъявляемые ему обвинения.
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"Считаю это решение агрессивным", - сказал Бурков российским журналистам о том, как он оценивает решение минюста страны выдать его США.
Также, по его словам, он рассчитывает вернуться на родину.
В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной.
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Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США. Как заявили в минюсте Израиля, решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов. Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал решение израильского минюста об экстрадиции гражданина РФ Алексея Буркова в США неприемлемым и не имеющим юридических и политических оснований. Адвокат Михаил Ирони также считает, что министр юстиции недостаточно обосновал решение об экстрадиции.
В четверг вечером Высший суд справедливости Израиля наложил временный судебный запрет на экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США. Петицию с этой просьбой подала в суд семья осужденной в РФ на 7,5 лет за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар. Родственники осужденной рассчитывают, что стороны договорятся об обмене Иссахар на Буркова. Израильтянку задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.
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Наама ИссахарТель-АвивШереметьево (аэропорт)РоссияСШАСанкт-ПетербургИзраильВ мире
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