СМИ: на борту самолета с премьером Японии произошло возгорание печки

ТОКИО, 3 ноя – РИА Новости. Небольшое возгорание печки для приготовления еды произошло на японском правительственном самолете, на котором премьер-министр Синдзо Абэ летит в Таиланд, сообщило агентство Киодо.
Возгорание было сразу потушено. Печка располагалась в хвостовой части самолета.
Агентство информирует, что сейчас в качестве правительственного борта используется Boeing-777-300ER, который с апреля заменил Boeing-747.
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