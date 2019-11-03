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РИА Новости

СМИ: на борту самолета с премьером Японии произошло возгорание печки

12:58 03.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 3 ноя – РИА Новости. Небольшое возгорание печки для приготовления еды произошло на японском правительственном самолете, на котором премьер-министр Синдзо Абэ летит в Таиланд, сообщило агентство Киодо.
Возгорание было сразу потушено. Печка располагалась в хвостовой части самолета.
Агентство информирует, что сейчас в качестве правительственного борта используется Boeing-777-300ER, который с апреля заменил Boeing-747.
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Boeing-777Синдзо АбэЯпонияТаиландВ мире
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