В Ставрополе мужчина погиб при пожаре в квартире многоэтажного дома

По его словам, для ликвидации пожара и его последствий привлекались 54 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 14 единиц техники и 47 человек.

"Остальных, кто пожелал (35 человек), отвезли в 17-ю школу, где их ждали горячий чай и бутерброды. Одну семью с тремя детьми, уже из школы, отправил в гостиницу. Еле уговорил. У всех взяли координаты. Будем помогать. В двух отелях мы на всякий случай зарезервировали 30 номеров. К 6 утра жителям разрешили вернуться домой. Восстановили отопление. С электроэнергией придется подождать пока не высохнут щитовые. На 9 утра позвал все службы, чтобы в полной мере определить объём задач и как их решать", - отметил глава Ставрополя. По его словам, личность погибшего устанавливается.