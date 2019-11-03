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РИА Новости

В Ставрополе мужчина погиб при пожаре в квартире многоэтажного дома

12:30 03.11.2019 (обновлено: 12:31 03.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМЧС России
МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МЧС России. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 3 ноя - РИА Новости. Спасатели нашли тело погибшего в многоэтажном доме в Ставрополе, где горела квартира, в результате из дома были эвакуированы 45 человек, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
"Вечером в субботу от диспетчера поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме в Ставрополе, на улице Доваторцев 11, на 12 этаже. Полная ликвидация пожара на площади 58 квадратных метров - в 06.25. Была проведена эвакуация жителей подъезда, эвакуированы 45 человек, из них 8 дети, созданы условия для размещения в ПВР в школе № 17. По состоянию на 8.00 жители возвращаются в свои квартиры", - сказал Дегтярев.
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По его словам, для ликвидации пожара и его последствий привлекались 54 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 14 единиц техники и 47 человек.
"На месте пожара в 10.56 сотрудники МЧС России обнаружили тело погибшего", - отметил представитель ведомства.
По данным главы Ставрополя Андрея Джатдоева, пожар начался с квартиры, где жил мужчина, ведущий нездоровый образ жизни.
"О причинах пожара. Жители рассказали о том, что пожар начался с квартиры, где живёт сосед, ведущий нездоровый образ жизни. Системная проблема. Хочу высказать слова благодарности нашим пожарным - они настоящие герои! Я видел в каких условиях, с явным риском для жизни, они работали. Если бы не они - выгорел бы весь дом до первого этажа. Низкий вам поклон!", - написал Джатдоев в Instagram.
По его словам, двоих пожилых людей, которые не могли передвигаться самостоятельно из-за болезни, пришлось на "скорых" отправить в больницу.
"Остальных, кто пожелал (35 человек), отвезли в 17-ю школу, где их ждали горячий чай и бутерброды. Одну семью с тремя детьми, уже из школы, отправил в гостиницу. Еле уговорил. У всех взяли координаты. Будем помогать. В двух отелях мы на всякий случай зарезервировали 30 номеров. К 6 утра жителям разрешили вернуться домой. Восстановили отопление. С электроэнергией придется подождать пока не высохнут щитовые. На 9 утра позвал все службы, чтобы в полной мере определить объём задач и как их решать", - отметил глава Ставрополя. По его словам, личность погибшего устанавливается.
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