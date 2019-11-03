Россиянин Лисов, вывезший детей из Швеции, вылетает в Москву

ВАРШАВА, 3 ноя — РИА Новости. Россиянин Россиянин Денис Лисов , вывезший ранее своих детей из Швеции, вылетает с семьей из Варшавы в Москву , передает корреспондент РИА Новости.

В варшавском аэропорту имени Шопена Лисов с тремя дочерьми и в сопровождении польских адвокатов прошел контроль службы безопасности, чтобы вылететь рейсом Варшава — Москва.

Как рассказал РИА Новости один из адвокатов Бабкен Ханзадян, Лисов "получил отрицательное решение о предоставлении ему убежища и принял решение о возвращении в Россию".

Он уточнил, что адвокаты будут сопровождать его до Москвы.

По словам собеседника агентства, в Москве в 14:00 в аэропорту Шереметьево состоится пресс-конференция.

Ранее Лисов с тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей четырех, шести и двенадцати лет были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции . Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана.

У россиянина, который ранее жил в Хабаровске, в Швеции не было российских документов, так как он просил убежища в этой стране. В генконсульстве Гетеборга, выяснив личность россиянина, выдали свидетельство на возвращение, по которому он пытался вернуться в Москву через Варшаву. В польской столице пограничники задержали семью, так как шведские власти объявили детей в розыск.