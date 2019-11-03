Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-03T17:22Z
https://ria.ru/20191103/1560538908.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155241/97/1552419734_0:323:3066:2048_1036x0_80_0_0_538ef1f365b2cfb47ee106c97622d622.jpg
РИА Новости

Россиянин Лисов, вывезший детей из Швеции, вылетает в Москву

12:02 03.11.2019 (обновлено: 17:22 03.11.2019)
42450
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссиянин Денис Лисов в Варшаве
Россиянин Денис Лисов в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Россиянин Денис Лисов в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 ноя — РИА Новости. Россиянин Денис Лисов, вывезший ранее своих детей из Швеции, вылетает с семьей из Варшавы в Москву, передает корреспондент РИА Новости.
В варшавском аэропорту имени Шопена Лисов с тремя дочерьми и в сопровождении польских адвокатов прошел контроль службы безопасности, чтобы вылететь рейсом Варшава — Москва.
Как рассказал РИА Новости один из адвокатов Бабкен Ханзадян, Лисов "получил отрицательное решение о предоставлении ему убежища и принял решение о возвращении в Россию".
Он уточнил, что адвокаты будут сопровождать его до Москвы.
По словам собеседника агентства, в Москве в 14:00 в аэропорту Шереметьево состоится пресс-конференция.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
2 ноября, 17:47РИА Новости
Кузнецова рассказала о состоянии здоровья детей, вывезенных отцом из Швеции
Ранее Лисов с тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей четырех, шести и двенадцати лет были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана.
У россиянина, который ранее жил в Хабаровске, в Швеции не было российских документов, так как он просил убежища в этой стране. В генконсульстве Гетеборга, выяснив личность россиянина, выдали свидетельство на возвращение, по которому он пытался вернуться в Москву через Варшаву. В польской столице пограничники задержали семью, так как шведские власти объявили детей в розыск.
В Польше Лисов подал прошение о предоставлении ему статуса беженца. Польский суд 3 апреля решил, что до рассмотрения вопроса о статусе беженца дети будут находиться под опекой отца в Варшаве. Лисов заверил суд, что намерен найти в Польше работу и определить дочерей в детский сад и школу. Россиянин получил несколько предложений работы, ему предоставлено жилье в Варшаве, а школа при посольстве России в Польше приняла на обучение его старшую дочь.
156948828
Обсудить 15
Денис ЛисовШвецияМоскваВаршаваВ мире
Популярные комментарии
Как можно понять,убежище ему не требовалось на самом деле, хотелось вожделенной европейской жизни. Но вся штука в том, что турпоездка не равно эмиграции. Вероятно, теперь оценил все "прелести" и пришлось искать убежище дома от евроценностей.
3 ноября, 12:31
Von Stirliz
5120107
В этой истории только детей жалко
3 ноября, 12:52
AIAlex Ivanov
2600100
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве после жалоб соседей в квартире у мужчин нашли девочек-подростков
Луна Феннер
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
Песков назвал кулак Путина "чудесной рекомендацией"
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за один день
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
"Сказочные молодцы" лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Российский журналист Аркадий Бабченко
Бабченко признал, что покинул Украину
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Эльджаркиев Ибрагим
В Москве застрелили начальника центра "Э" по Ингушетии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании и избиении в Забайкалье
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Полицейские у грузовика, в котором были обнаружены 39 замороженных тел, в британском городе Грейс
Как британские пропагандисты устроили Китаю "отравление в Солсбери"
Российский журналист Аркадий Бабченко
"Будет жарко — вернусь": Бабченко прокомментировал отъезд из Украины
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В ООН подсчитали число убитых мирных жителей Донбасса
Полицейский автомобиль
В Омске автомобиль без водителя сбил женщину и ребенка
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Урале начали проверку после избиения кондуктора до потери сознания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Французский эксперт призвал Саудовскую Аравию выдать картину да Винчи Лувру
03:38Спасатели возобновили поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
03:30Искусственный интеллект будет ставить диагнозы по биоматериалам россиян
03:26Трамп назвал отношения с Россией "очень хорошими"
03:09Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
03:03Семьям погибших моряков танкера "Залив Америка" выплатят по миллиону рублей
02:16Большинство пострадавших в ДТП с автобусом во Франции - граждане ЕС и США
02:15Глава офиса Зеленского показал фото без зубов после сообщений о драке
02:08Новым мэром Кишинева избрали социалиста Иона Чебана
02:06Компания McDonald's сменила президента из-за нарушения корпоративной этики
01:48Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии
01:27Кожаную куртку и брюки из фильма с Траволтой "Бриолин" продали на аукционе
01:22Климкин прокомментировал сообщения СМИ о "ненависти" Трампа к Украине
01:14Президент Молдавии поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева
01:05Фильм "Семейка Адамс" возглавил российский прокат в выходные
01:02Эксперт рассказал о поддельных картинах в меценатском фонде принца Чарльза
00:58Боярский и Маликов сыграют в "арт-футбол" в честь юбилея Льва Яшина
00:50Ополченцы и ВСУ попытаются вновь развести силы в районе Петровского
00:44Первый в России конгресс по фундаментальной кардиологии пройдет в Кузбассе
00:41Россияне отметят День народного единства
Лента новостейМолния