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РИА Новости

В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ

11:40 03.11.2019 (обновлено: 12:26 03.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан. Архивное фото
КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
Ранее украинский журналист Станислав Речинский на странице в соцсети Facebook написал, что в среду якобы произошла драка между Богданом и Бакановым. По данным журналиста, причиной конфликта стало назначение начальника главного следственного управления СБУ, главе офиса президента якобы был выбит зуб, после чего он не появляется на работе. Сам Богдан иронично прокомментировал сообщение о драке и пообещал "выпить всю кровь" Баканову.
Советник президента Украины Андрей Богдан
Вчера, 09:36РИА Новости
Глава офиса Зеленского отреагировал на слухи о драке с председателем СБУ
"Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие", - написал Тимошенко на странице в Facebook.
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