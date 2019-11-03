В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ

КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
Ранее украинский журналист Станислав Речинский на странице в соцсети Facebook написал, что в среду якобы произошла драка между Богданом и Бакановым. По данным журналиста, причиной конфликта стало назначение начальника главного следственного управления СБУ, главе офиса президента якобы был выбит зуб, после чего он не появляется на работе. Сам Богдан иронично прокомментировал сообщение о драке и пообещал "выпить всю кровь" Баканову.
"Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие", - написал Тимошенко на странице в Facebook.