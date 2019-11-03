Названы российские регионы, где чаще всего покупают новые автомобили

Кроме того, в рейтинг регионов вошли Республика Татарстан (49,3), Краснодарский край (43,1), Республика Башкортостан (39,7), Самарская (36,5), Свердловская (35,7), Челябинская (29,3) и Ростовская (27,9) области.

Всего за девять месяцев россияне купили 1,13 миллиона новых легковых автомобилей, что на два процента меньше, чем за аналогичный период 2018 года.