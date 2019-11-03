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РИА Новости

Названы российские регионы, где чаще всего покупают новые автомобили

11:24 03.11.2019 (обновлено: 15:07 03.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупка автомобиля в автосалоне
Покупка автомобиля в автосалоне
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Покупка автомобиля в автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. За девять месяцев 2019 года больше всего новых легковых автомобилей купили жители Москвы (158,4 тысячи экземпляров), выяснили эксперты аналитического агентства "Автостат".
Затем следуют Московская область (101,8) и Санкт-Петербург (75).
Кроме того, в рейтинг регионов вошли Республика Татарстан (49,3), Краснодарский край (43,1), Республика Башкортостан (39,7), Самарская (36,5), Свердловская (35,7), Челябинская (29,3) и Ростовская (27,9) области.
Всего за девять месяцев россияне купили 1,13 миллиона новых легковых автомобилей, что на два процента меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Mercedes-Benz Maybach S-Class
11 августа, 10:56РИА Новости
Названы самые популярные люксовые автомобили в России
211854837
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