Украине предрекли "печальный сценарий" из-за отсутствия авиасообщения с РФ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украинская авиационная отрасль не сможет нормально развиваться, если не возобновится сообщение с Россией. Об этом заявил директор украинского Агентства социальных коммуникаций, политолог Сергей Белашко.
"Без восстановления авиасообщения между Украиной и РФ, включая взаимный авиатранзит, о развитии полноценного хаба и перехвате потока авиапассажиров между Европой и Азией украинцам остаётся только фантазировать", — написал он в Facebook.
Белашко пояснил, что украинским перевозчикам приходится облетать территорию России (как сушу, так и воду), а это приводит к серьезным финансовым затратам и, к тому же, увеличивает время полета.
По его мнению, если Киев не начнет в ближайшем будущем договариваться с Москвой о нормализации воздушного сообщения, украинскую авиаотрасль ждет "печальный сценарий". Это отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение сотрудников и, как следствие, уменьшение налоговых поступлений в бюджет.
Прямое авиасообщение между Россией и Украиной отсутствует уже четыре года. В октябре этого года президент Владимир Зеленский удивился тому, что самолеты из страны в страну не летает, поезда при этом продолжают курсировать. По его словам, из-за этого украинские компании становятся банкротами.