Украине предрекли "печальный сценарий" из-за отсутствия авиасообщения с РФ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украинская авиационная отрасль не сможет нормально развиваться, если не возобновится сообщение с Россией. Об этом заявил директор украинского Агентства социальных коммуникаций, политолог Сергей Белашко.

"Без восстановления авиасообщения между Украиной и РФ, включая взаимный авиатранзит, о развитии полноценного хаба и перехвате потока авиапассажиров между Европой и Азией украинцам остаётся только фантазировать", — написал он в Facebook .

Белашко пояснил, что украинским перевозчикам приходится облетать территорию России (как сушу, так и воду), а это приводит к серьезным финансовым затратам и, к тому же, увеличивает время полета.

По его мнению, если Киев не начнет в ближайшем будущем договариваться с Москвой о нормализации воздушного сообщения, украинскую авиаотрасль ждет "печальный сценарий". Это отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение сотрудников и, как следствие, уменьшение налоговых поступлений в бюджет.