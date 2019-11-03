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РИА Новости

Украине предрекли "печальный сценарий" из-за отсутствия авиасообщения с РФ

11:21 03.11.2019 (обновлено: 13:10 03.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАэропорт "Борисполь"
Аэропорт Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украинская авиационная отрасль не сможет нормально развиваться, если не возобновится сообщение с Россией. Об этом заявил директор украинского Агентства социальных коммуникаций, политолог Сергей Белашко.

"Без восстановления авиасообщения между Украиной и РФ, включая взаимный авиатранзит, о развитии полноценного хаба и перехвате потока авиапассажиров между Европой и Азией украинцам остаётся только фантазировать", — написал он в Facebook.

Белашко пояснил, что украинским перевозчикам приходится облетать территорию России (как сушу, так и воду), а это приводит к серьезным финансовым затратам и, к тому же, увеличивает время полета.
По его мнению, если Киев не начнет в ближайшем будущем договариваться с Москвой о нормализации воздушного сообщения, украинскую авиаотрасль ждет "печальный сценарий". Это отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение сотрудников и, как следствие, уменьшение налоговых поступлений в бюджет.
Прямое авиасообщение между Россией и Украиной отсутствует уже четыре года. В октябре этого года президент Владимир Зеленский удивился тому, что самолеты из страны в страну не летает, поезда при этом продолжают курсировать. По его словам, из-за этого украинские компании становятся банкротами.
Президент Украины Владимир Зеленский
10 октября, 23:24РИА Новости
Зеленский назвал отсутствие авиасообщения с Россией странным
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Поезда нужно тоже отменить.
3 ноября, 16:30
mmr.aleksannikov
2810001
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