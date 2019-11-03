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РИА Новости

В Раде призвали наказать националистов за снос барельефа Жукова в Одессе

09:36 03.11.2019 (обновлено: 20:33 03.11.2019)
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© Фото : ТаймерБарельеф маршалу Жукову сносят со здания Приморского военкомата в Одессе
Барельеф маршалу Жукову сносят со здания Приморского военкомата в Одессе
© Фото : Таймер
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Депутата Верховной рады Максима Бужанского возмутил демонтаж барельефа советского маршала Георгия Жукова в Одессе.

"Или готовьтесь нести их к памятнику Екатерине, Дюку, всему, что вам дорого, привычно, близко. Они же не памятники ломают, они вас ломают, а лампадки в этом вопросе слабо помогают", — написал Бужанский в Telegram.

По его словам, жителям города надо не ходить к "месту отбития" барельефа, а наказать националистов, которые портят памятники.
Барельеф маршала Жукова находился на здании Приморского военкомата на Канатной, 87. На этой неделе его разрушили члены Нацкорпуса (создан на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело).
Мэр Одессы назвал снос памятника "плевком в лицо", а жители города устроили акцию, придя к зданию военкомата с цветами и лампадками.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 01:03РИА Новости
Захарова резко осудила осквернение мемориала Жукову в Одессе
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Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныОдессаУкраинаГеоргий ЖуковВ мире
Популярные комментарии
Вместо того что бы призывать жителей Одессы бороться с нациками, лучше бы нашли и наказали виновных в поджоге дома профсоюзов и гибели людей,
3 ноября, 10:40
АСАндрей Ст
4221007
Что то начинает просыпаться сознание у некоторых членов рады. И это радует. Может и до нациков доберутся когда нибудь. Вправят им мозги.
3 ноября, 10:21
Вячеслав Гаджиев
4610002
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