В Раде призвали наказать националистов за снос барельефа Жукова в Одессе

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Депутата Верховной рады Максима Бужанского возмутил демонтаж барельефа советского маршала Георгия Жукова в Одессе.
"Или готовьтесь нести их к памятнику Екатерине, Дюку, всему, что вам дорого, привычно, близко. Они же не памятники ломают, они вас ломают, а лампадки в этом вопросе слабо помогают", — написал Бужанский в Telegram.
По его словам, жителям города надо не ходить к "месту отбития" барельефа, а наказать националистов, которые портят памятники.
Барельеф маршала Жукова находился на здании Приморского военкомата на Канатной, 87. На этой неделе его разрушили члены Нацкорпуса (создан на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело).
Мэр Одессы назвал снос памятника "плевком в лицо", а жители города устроили акцию, придя к зданию военкомата с цветами и лампадками.