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РИА Новости

Китай вывел на орбиту три спутника при помощи ракеты "Чанчжэн-4B"

09:05 03.11.2019 (обновлено: 09:07 03.11.2019)
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© CCTVЗапуск китайской ракеты-носителя "Чанчжэн"
Запуск китайской ракеты-носителя Чанчжэн
© CCTV
Запуск китайской ракеты-носителя "Чанчжэн". Архивное фото
ПЕКИН , 3 ноя - РИА Новости. Китай в воскресенье при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4B" успешно вывел на орбиту три спутника, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).
Запуск был осуществлен с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси в 11.22 по местному времени (7.22 мск). Через некоторое время все три спутника вышли на заданную орбиту.
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В этот раз китайская ракета вывела на орбиту спутники трех разных проектов - "Гаофэнь-7", научно-исследовательский спутник для Судана, а также спутник "Тяньи-15", но все они будут использоваться для дистанционного зондирования Земли.
Сообщается, что разработанный Китайской корпорацией космической науки и техники гражданский спутник "Гаофэнь-7" будет применяться для стереоскопической съемки и картографирования, в городском и сельском строительстве, а также для статистических наблюдений.
Для ракет семейства "Чанчжэн" это был уже 316 запуск.
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ШаньсиКосмос - РИА НаукаКитай
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