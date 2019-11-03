Подразделения РХБЗ замаскировали в пустыне "Буки" с расчетами Египта

"Египетские подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) замаскировали батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э" с совместными расчетами из Египта и России в рамках учения войск ПВО "Стрела Дружбы-2019" в условиях африканской пустыни", - говорится в сообщении.
Уточняется, что военные выполнили задачи инженерного оборудования вокруг каждого комплекса и постановили дымовую завесу. Затем дивизионы совершили марш в позиционный район с последующей отработкой задач по прикрытию воздушных рубежей.
Российско-египетские учения войск ПВО "Стрела дружбы-2019" проводятся впервые. Они проходят на территории учебного тактического центра войск ПВО Египта под Каиром. Учения стартовали 26 октября и продлятся по 7 ноября.
27 октября, 15:59РИА НовостиРоссия и Египет объединили силы ПВО на совместных учениях