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РИА Новости

Подразделения РХБЗ замаскировали в пустыне "Буки" с расчетами Египта

05:06 03.11.2019
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CC BY 4.0 / Минобороны России / Самоходная установка Бук-М3
Самоходная установка Бук-М3
CC BY 4.0 / Минобороны России /
Самоходная установка Бук-М3. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) замаскировали боевые позиции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2Э" и "Тор-М2" с совместными расчетами Египта и России в африканской пустыне, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
"Египетские подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) замаскировали батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э" с совместными расчетами из Египта и России в рамках учения войск ПВО "Стрела Дружбы-2019" в условиях африканской пустыни", - говорится в сообщении.
Уточняется, что военные выполнили задачи инженерного оборудования вокруг каждого комплекса и постановили дымовую завесу. Затем дивизионы совершили марш в позиционный район с последующей отработкой задач по прикрытию воздушных рубежей.
Российско-египетские учения войск ПВО "Стрела дружбы-2019" проводятся впервые. Они проходят на территории учебного тактического центра войск ПВО Египта под Каиром. Учения стартовали 26 октября и продлятся по 7 ноября.
Зенитный ракетный комплекс Тор
27 октября, 15:59РИА Новости
Россия и Египет объединили силы ПВО на совместных учениях
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Войска РХБЗРоссияЕгипетБезопасностьВ мире
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