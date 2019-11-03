Подразделения РХБЗ замаскировали в пустыне "Буки" с расчетами Египта

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) замаскировали боевые позиции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) " Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) замаскировали боевые позиции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) " Бук-М2Э " и " Тор-М2 " с совместными расчетами Египта России в африканской пустыне, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"Египетские подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) замаскировали батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э" с совместными расчетами из Египта и России в рамках учения войск ПВО "Стрела Дружбы-2019" в условиях африканской пустыни", - говорится в сообщении.

Уточняется, что военные выполнили задачи инженерного оборудования вокруг каждого комплекса и постановили дымовую завесу. Затем дивизионы совершили марш в позиционный район с последующей отработкой задач по прикрытию воздушных рубежей.