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РИА Новости

Трамп заявил, что был бы рад принять Зеленского в Белом доме

02:52 03.11.2019
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Tom Brenner
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, и уверен, что тот вскоре примет приглашение.
"Я бы рад был принять его в Белом доме", - цитируют журналисты Белого дома беседу с американским президентом в субботу.
Они добавляют, что Трамп "выразил уверенность", что Зеленский "быстро откликнется" на это предложение.
Ранее демократы начали процедуру импичмента Трампу, заявляя, что он давил на президента Украины, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена и его семьи. Трамп распространил расшифровку разговора, из которой следует, что он действительно просил Зеленского "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.
Президент США Дональд Трамп
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Импичмент Дональда ТрампаСитуация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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