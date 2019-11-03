Трамп заявил, что был бы рад принять Зеленского в Белом доме

"Я бы рад был принять его в Белом доме", - цитируют журналисты Белого дома беседу с американским президентом в субботу.

Ранее демократы начали процедуру импичмента Трампу, заявляя, что он давил на президента Украины, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена и его семьи. Трамп распространил расшифровку разговора, из которой следует, что он действительно просил Зеленского "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.