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РИА Новости

Поклонская рассказала, кто должен "скинуться на восстановление" Украины

02:22 03.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 октября 2019
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 октября 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 ноября – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская считает, что на восстановление Украины должны "скинуться" те, кто несет ответственность за конфликт. Об этом она написала в своем инстаграме.
По ее словам, Украине не стоит искать чужой вины во внутренних событиях и проблемах страны. Политик отметила, что ранее этим занималась предыдущая администрация украинского президента.
По ее мнению, истинная вина в проблемах страны лежит на людях, чьи властные амбиции оказались для них важнее территориальной целостности и благополучия граждан.

"Может, они (виновные в этом конфликте) и скинутся на восстановление?" – заявила Поклонская.

Она выразила надежду, что Владимиру Зеленскому и его новой команде управленцев удастся не повторить ошибок предшественников.
Поклонская добавила, что обе страны заинтересованы в прекращении военного конфликта на Украине.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
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Ситуация на УкраинеНаталья ПоклонскаяГосдума РФВладимир ЗеленскийРоссияВ мире
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