Поклонская рассказала, кто должен "скинуться на восстановление" Украины

МОСКВА, 3 ноября – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья написала в своем инстаграме. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская считает, что на восстановление Украины должны "скинуться" те, кто несет ответственность за конфликт. Об этом онав своем инстаграме.

По ее словам, Украине не стоит искать чужой вины во внутренних событиях и проблемах страны. Политик отметила, что ранее этим занималась предыдущая администрация украинского президента.

По ее мнению, истинная вина в проблемах страны лежит на людях, чьи властные амбиции оказались для них важнее территориальной целостности и благополучия граждан.

"Может, они (виновные в этом конфликте) и скинутся на восстановление?" – заявила Поклонская.

Она выразила надежду, что Владимиру Зеленскому и его новой команде управленцев удастся не повторить ошибок предшественников.