Поклонская рассказала, кто должен "скинуться на восстановление" Украины

МОСКВА, 3 ноября – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская считает, что на восстановление Украины должны "скинуться" те, кто несет ответственность за конфликт. Об этом она написала в своем инстаграме.
По ее словам, Украине не стоит искать чужой вины во внутренних событиях и проблемах страны. Политик отметила, что ранее этим занималась предыдущая администрация украинского президента.
По ее мнению, истинная вина в проблемах страны лежит на людях, чьи властные амбиции оказались для них важнее территориальной целостности и благополучия граждан.
"Может, они (виновные в этом конфликте) и скинутся на восстановление?" – заявила Поклонская.
Она выразила надежду, что Владимиру Зеленскому и его новой команде управленцев удастся не повторить ошибок предшественников.
Поклонская добавила, что обе страны заинтересованы в прекращении военного конфликта на Украине.
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