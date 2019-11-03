"Сказочные молодцы" лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев

МОСКВА, 03 ноя — РИА Новости. Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий . Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале

"Просто молодцы. Делают все, чтобы лишить Украину транзита. Живут в своем мире. Сказочные..." — написал журналист, не уточнив, кто именно намерен остановить транспортировку голубого топлива через украинскую территорию.

Ранее стало известно о новом иске "Нафтогаза" против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже. По словам исполнительного директора госкомпании Юрия Витренко, это встречное заявление в суд на 12 миллиардов долларов в ответ на обращение российской стороны в арбитраж 18 апреля.

Летом 2018 года "Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" в арбитраже пересмотреть тарифы на транзит в 2018-2019 годах. Эти требования украинская компания оценила в 11,6 миллиарда долларов. При этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допускал их пересмотр, если стороны достигнут нового долгосрочного соглашения.