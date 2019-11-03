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РИА Новости

"Сказочные молодцы" лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев

01:30 03.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 03 ноя — РИА Новости. Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
"Просто молодцы. Делают все, чтобы лишить Украину транзита. Живут в своем мире. Сказочные..." — написал журналист, не уточнив, кто именно намерен остановить транспортировку голубого топлива через украинскую территорию.
Ранее стало известно о новом иске "Нафтогаза" против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже. По словам исполнительного директора госкомпании Юрия Витренко, это встречное заявление в суд на 12 миллиардов долларов в ответ на обращение российской стороны в арбитраж 18 апреля.
Летом 2018 года "Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" в арбитраже пересмотреть тарифы на транзит в 2018-2019 годах. Эти требования украинская компания оценила в 11,6 миллиарда долларов. При этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допускал их пересмотр, если стороны достигнут нового долгосрочного соглашения.
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
19 сентября, 08:00РИА Новости
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Действующие контракты на поставку и транзит российского голубого топлива через украинскую территорию истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят переговоры на трехсторонних встречах, на которых обсуждается возможность заключения нового соглашения.
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Ситуация на УкраинеВладимир СоловьевЮрий ВитренкоАндрей КоболевНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Украина, такое чувство, живет по принципу - после нас хоть потоп. Вы о детях своих, внуках, совсем не хотите думать?
3 ноября, 01:57
Александр Бедламов
900001
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