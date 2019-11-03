В Новосибирске пройдет фестиваль национальных литератур народов России

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Представители более 30 национальных языков из 25 регионов приедут в Представители более 30 национальных языков из 25 регионов приедут в Новосибирск , где в воскресенье стартует IV Фестиваль национальных литератур народов России , сообщает организатор.

В дни празднования Дня народного единства с 3 по 4 ноября в столице Сибири пройдет крупнейший в стране литературный форум-фестиваль, посвященный национальным языкам и литературе народов России. Гостей мероприятия ждут литературные и поэтические чтения под аккомпанемент музыкальных исполнителей, концертные выступления и встречи с писателями.

"В программе по-настоящему диковинные номера. Скажем, на национальном поэтическом джеме, помимо русского и азербайджанского, прозвучат мокшанский, кабардинский, абазинский и другие непривычные сибирскому уху языки. Задача фестиваля - услышать, ощутить, испытать языки "в деле", прочувствовать географию и певучесть слов, придать фильмам, стихам и песням дополнительное измерение – кроме содержательного – абсолютной красоты и совершенства", - рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы фестиваля Антон Веселов.

В частности, отметил Веселов, гости фестиваля услышат хип-хоп на мансийском языке от рэпера BIZZO и посттрадиционную черкесскую музыку от коллектива JRPJEJ. Кроме того, на фестивале выступит удмуртская певица Наталья Дзыга, которая исполнит крези, языческие молитвы и календарно-обрядовые песни.

Поэтесса, драматург, переводчик и литературовед Эльмира Ашурбекова расскажет гостям фестиваля о своем творчестве и родном табасаранском языке, входящем в Книгу рекордов Гиннесса по сложности. Также в программе заявлены писатели Яна Вагнер, Вячеслав Ставецкий и чеченский поэт-переводчик Адам Ахматукаев. Опытом режиссуры в современной фольклорной драматургии поделится режиссер из Бурятии Олег Юмов.

Программа фестиваля включает в себя книжный маркет Cheapcherrybooks. Кроме того, в рамках мероприятия организована развлекательная программа для детей "Сказки народов России".