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РИА Новости
Культура

Квентин Тарантино назвал любимый фильм этого года

02:54 03.11.2019
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРежиссер Квентин Тарантино
Режиссер Квентин Тарантино
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Писатель и кинокритик издания Deadline Пит Хаммонд в своей еженедельной колонке рассказал о беседе с режиссером Квентином Тарантино, который признался, что большего всего в этом году ему понравился фильм "Капкан".

"Как бы странно это не звучало, но Тарантино выбрал лучшим фильмом этого года "Капкан", чем поделился со мной", — прокомментировал Хаммонд.

Режиссер отметил драму Александра Ажа о девушке Хейли (звезда "Пиратов Карибского моря" Кая Скоделарио) во время урагана во Флориде. Она игнорирует приказы об эвакуации и едет домой, чтобы найти отца. Девушка обнаруживает его, тяжелораненого, в подвале дома, и они оказываются в ловушке из-за разбушевавшейся стихии.
Группа спасателей погибает, и помощи Хейли с отцом ждать неоткуда. Дом героев медленно, но верно погружается под воду — вместе с ней прибывают аллигаторы.
© Paramount Pictures CorporationСцена из фильма "Капкан"
Сцена из фильма Капкан
1 из 3
Сцена из фильма "Капкан"
© Paramount Pictures Corporation
© Paramount Pictures CorporationКадр из фильма "Капкан"
Кадр из фильма Капкан
2 из 3
Кадр из фильма "Капкан"
© Paramount Pictures Corporation
© Paramount Pictures CorporationКая Скоделарио в фильме "Капкан"
Кая Скоделарио в фильме Капкан
3 из 3
Кая Скоделарио в фильме "Капкан"
© Paramount Pictures Corporation
1 из 3
Сцена из фильма "Капкан"
© Paramount Pictures Corporation
2 из 3
Кадр из фильма "Капкан"
© Paramount Pictures Corporation
3 из 3
Кая Скоделарио в фильме "Капкан"
© Paramount Pictures Corporation
"Капкан" вышел незадолго до девятого фильма Тарантино "Однажды в ... Голливуде", раскруткой которого он продолжает активно заниматься. Атмосферная картина в стиле вестернов из 60-х — один из главных претендентов на премии "Оскар" в этом году.
Актеры Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма Однажды... в Голливуде в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.
23 октября, 23:21Культура
Стало известно, кого из актеров выдвинули на "Оскар"
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КультураКино и сериалыНовости культурыКвентин Тарантино
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