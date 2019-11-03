Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-03T16:48Z
https://ria.ru/20191103/1560521787.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156049/30/1560493072_0:349:3016:2047_1036x0_80_0_0_eff1df66d42ca8f8f0cde666ac7ec60b.jpg
РИА Новости

Как британские пропагандисты устроили Китаю "отравление в Солсбери"

08:00 03.11.2019 (обновлено: 16:48 03.11.2019)
25220
© REUTERS / Hannah McKayПолицейские у грузовика, в котором были обнаружены 39 замороженных тел, в британском городе Грейс
Полицейские у грузовика, в котором были обнаружены 39 замороженных тел, в британском городе Грейс
© REUTERS / Hannah McKay
Полицейские у грузовика, в котором были обнаружены 39 замороженных тел, в британском городе Грейс
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
В конце октября прогремело сообщение из Великобритании: в рефрижераторном грузовике в графстве Эссекс обнаружили 39 замороженных трупов. Как заявила полиция, все погибшие — китайцы. Без всяких highly likely, а просто китайцы, жертвы смертельного сбоя в доставке нелегалов из Китая в Европу.
Британская и глобальная медийная буря длилась дня два. А дальше — этот вообще-то совсем не маленький инцидент как-то исчез из мировых новостей. Почему? Да потому, что произошло огорчительное для кого-то событие: возникли серьезные подозрения, что погибли на самом деле вьетнамцы. Родные молодых людей, отправившихся из Вьетнама на заработки в Европу, сообщили, что получили от них СМС о том, что их "складируют", а потом — что им нечем дышать. Даты были те самые.
Местные жители во время молебна по погибшим в грузовике в Великобритании в деревне Фу Суан, провинции Нгеан
Вчера, 08:00РИА Новости
Тридцать девять трупов. Как в Британии торгуют людьми
...Да, но Вьетнам — это ни о чем. Вьетнам, в отличие от Китая, никем не подается как вызов всей западной цивилизации, оплот авторитаризма, империя зла. Китаю можно было устроить, по примеру России, с ее шпионами-отравителями, настоящее "отравление в Солсбери". А Вьетнаму — зачем? Тут не развернешься.
А разворачиваться уже было начали, и еще как. Давайте посмотрим, что успели сказать и сделать в первые пару дней.
"Существует очень мало китайских неправительственных организаций, занятых такими вопросами, и некоторые критики говорят, что правительство страны показывает мало аппетита к тому, чтобы заняться этой проблемой".
Или — "по данным Европола, между 2015 и 2016 годами Китай был среди первых пяти стран, откуда зарегистрированы жертвы торговли людьми в ЕС".
Полицейские в Великобритании
1 ноября, 17:01РИА Новости
Жителя Северной Ирландии обвинили в убийстве мигрантов в Великобритании
Звездный же час пропагандиста случился в эти первые два дня в Пекине, где корреспондент уже американской CNN задал вопрос на брифинге в МИД КНР: если вы говорите, что за 70 лет существования ваша страна добилась таких успехов, прогресса и продвижения вперед, то что же заставляет ваших людей покидать Китай с таким риском?
И ведь ответить нечего.
Надо сказать, что уже в эти первые два дня расследования были люди, в целом знакомые с темой "Китай и миграция", которым казалось, что происходит какое-то не то. Ошиблись эпохой? Дело в том, что в последние два года горячая тема — это миграция, наоборот, в Китай, откуда угодно, из Африки, из Европы, легальная и не очень. "Черный китайский трафик" на Запад был темой 90-х годов, а потом тренд переломился.
Грузовик с 39 телами в британском городе Грейс
23 октября, 15:01РИА Новости
Опубликовано видео с места обнаружения грузовика с 39 трупами в Британии
Да, если присмотреться, и некоторые британские эксперты как-то осторожно на это намекали, и их даже цитировали. В упомянутой выше публикации мы читаем среди описаний трудности жизни в Китае: в начале 1990-х и 2000-х организованная преступность из провинций Фуцзянь и Чжэцзян создала каналы поставки людей в ЕС через Ближний Восток и Восточную Европу… Да знаем мы, что в 90-е годы это было, а сейчас-то как?
А сейчас, как только пошли первые упоминания, что в контейнере — highly likely — были вьетнамцы, то сначала те же СМИ выдали длинные материалы о трудностях жизни во Вьетнаме, о том, как семьи, попавшие там в долги, отправляют детей на заработки в Европу.
А дальше не то чтобы молчание (39 трупов все-таки не проигнорируешь), но сообщения на "эссекскую" тему стали короткими и ушли куда-то на самые последние страницы.
Полицейские в Великобритании
23 октября, 17:39РИА Новости
Грузовик, в котором в Британии нашли 39 тел, был зарегистрирован в Болгарии
Кстати, за пределами Великобритании — в России в том числе — упоминания того, что "это китайцы", были, а вот дальнейшее не очень прослеживается. Это называется — осадочек остался.
Но есть страна, где новости насчет трупов из рефрижератора остались на главных местах в ключевых СМИ, и очень подробные. Это, конечно же, Китай. Потому что китайцы ничего западным пропагандистам не забыли и не простили, особенно вопрос от CNN. Отыгрываются по полной программе. В том числе рассказывают, как британская полиция послала образцы ДНК, мобильные телефоны и прочие вещдоки в Ханой, как вьетнамское посольство в Лондоне открыло горячую линию связи с местными властями…
Полиция, Бельгия
30 октября, 18:47РИА Новости
В Бельгии полиция обнаружила группу сирийцев в фуре-рефрижераторе
И в китайских СМИ можно прочитать сведения о простом факте: в Европе действует масштабный трафик нелегалов со всего мира. Только в 2015 году 107 тысяч таковых пересекли границы Евросоюза ("сирийские беженцы" — это отдельная и как бы легальная история). И все они пользовались услугами местной мафии по доставке людей, речь о бизнесе общим объемом в 150 миллионов евро в год. Цифры европейские, из открытых источников.
А дальше злопамятная китайская пропаганда сообщает: в 2016 году в стране была проведена масштабная операция по отлову торговцев людьми (видимо, работавших на экспорт и импорт мигрантов). И давно уже Пекин предлагал европейцам скоординировать усилия на этом направлении, но не сложилось.
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
2 октября, 08:00РИА Новости
Неудобная годовщина. Забытое отравление в Солсбери
Согласимся, тут есть что-то знакомое. На британской территории произошло преступление. Обвинять в нем чуть не в первый день бросились некую страну. Эта страна не раз предлагала работать вместе над расследованием работы системы, которая сделала преступление возможным. И похоже, британский ответ эту страну особо не радует. Похоже на историю с отравлением в Солсбери? Что-то есть.
И еще кое-чем все это на Солсбери похоже. Дело в том, что на данный момент официально так и не установлено почти ничего. Может, погибли действительно вьетнамцы. Может, лаосцы или еще кто-то (а разве отравление в Солсбери, которое было в марте 2018 года, раскрыто?). Может, без китайской мафии тоже не обошлось. Но рефлексы — лягнуть "империю зла" сразу, до появления реальных фактов — те же.
Сотрудник британской полиции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
9 августа, 08:00РИА Новости
Скотланд-Ярд ищет "след Путина"
548221110817
Обсудить 3
ЭссексВеликобританияКитайАвторы
Популярные комментарии
Интересно, а как попали в Америку миллионы негров? Неужели по доброй воле? Или всё-таки «цивилизованные» европейцы ввозили их туда в качестве живого товара для работы на плантациях.
3 ноября, 10:44
Екатерина Мытарева
6461000
В Англию и кули из Китая транспортировались и другая рабочая сила. А в 2003, кажется, был и грузовик с погибшими китайцами, все это не на пустом месте. Ведь Китай не пустое место.)
3 ноября, 11:22
rsrob surfrost
0000016
Рекомендуем
Богдан Яременко
Секс-скандал в Киеве как телевизионный сюжет
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Европейские СМИ: "Украина выиграла газовую игру"
Пожар у входа в метрополитен Сантьяго
Зачем рука Москвы разрушила метро в Сантьяго
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков
На Украине начала разваливаться правящая партия
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Объект газотранспортной системы Украины
"Нафтогаз Украины" подал против "Газпрома" новый иск
Президент США Дональд Трамп
WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Сотрудники полиции на акции протеста в Гонконге
Facebook против Гонконга: Запад защищает "право на клевету"
Барельеф маршалу Жукову сносят со здания Приморского военкомата в Одессе
В Раде призвали наказать националистов за снос барельефа Жукова в Одессе
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Как заказывали: Трамп помог России нарастить добычу нефти
Кошка играет в снегу
Прирученные хищники. Древнейшие породы кошек, существующие до сих пор
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
"Сказочные молодцы" лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
Песков назвал кулак Путина "чудесной рекомендацией"
Рабочий на газовой станции на Украине
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Французский эксперт призвал Саудовскую Аравию выдать картину да Винчи Лувру
03:38Спасатели возобновили поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
03:30Искусственный интеллект будет ставить диагнозы по биоматериалам россиян
03:26Трамп назвал отношения с Россией "очень хорошими"
03:09Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
03:03Семьям погибших моряков танкера "Залив Америка" выплатят по миллиону рублей
02:16Большинство пострадавших в ДТП с автобусом во Франции - граждане ЕС и США
02:15Глава офиса Зеленского показал фото без зубов после сообщений о драке
02:08Новым мэром Кишинева избрали социалиста Иона Чебана
02:06Компания McDonald's сменила президента из-за нарушения корпоративной этики
01:48Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии
01:27Кожаную куртку и брюки из фильма с Траволтой "Бриолин" продали на аукционе
01:22Климкин прокомментировал сообщения СМИ о "ненависти" Трампа к Украине
01:14Президент Молдавии поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева
01:05Фильм "Семейка Адамс" возглавил российский прокат в выходные
01:02Эксперт рассказал о поддельных картинах в меценатском фонде принца Чарльза
00:58Боярский и Маликов сыграют в "арт-футбол" в честь юбилея Льва Яшина
00:50Ополченцы и ВСУ попытаются вновь развести силы в районе Петровского
00:44Первый в России конгресс по фундаментальной кардиологии пройдет в Кузбассе
00:41Россияне отметят День народного единства
Лента новостейМолния