Как британские пропагандисты устроили Китаю "отравление в Солсбери"

Полицейские у грузовика, в котором были обнаружены 39 замороженных тел, в британском городе Грейс

Полицейские у грузовика, в котором были обнаружены 39 замороженных тел, в британском городе Грейс

В конце октября прогремело сообщение из Великобритании: в рефрижераторном грузовике в графстве Эссекс обнаружили 39 замороженных трупов. Как заявила полиция, все погибшие — китайцы. Без всяких highly likely, а просто китайцы, жертвы смертельного сбоя в доставке нелегалов из Китая в Европу.

Британская и глобальная медийная буря длилась дня два. А дальше — этот вообще-то совсем не маленький инцидент как-то исчез из мировых новостей. Почему? Да потому, что произошло огорчительное для кого-то событие: возникли серьезные подозрения, что погибли на самом деле вьетнамцы . Родные молодых людей, отправившихся из Вьетнама на заработки в Европу, сообщили, что получили от них СМС о том, что их "складируют", а потом — что им нечем дышать. Даты были те самые.

...Да, но Вьетнам — это ни о чем. Вьетнам, в отличие от Китая, никем не подается как вызов всей западной цивилизации, оплот авторитаризма, империя зла. Китаю можно было устроить, по примеру России, с ее шпионами-отравителями, настоящее "отравление в Солсбери". А Вьетнаму — зачем? Тут не развернешься.

А разворачиваться уже было начали, и еще как. Давайте посмотрим , что успели сказать и сделать в первые пару дней.

"Существует очень мало китайских неправительственных организаций, занятых такими вопросами, и некоторые критики говорят, что правительство страны показывает мало аппетита к тому, чтобы заняться этой проблемой".

Или — "по данным Европола, между 2015 и 2016 годами Китай был среди первых пяти стран, откуда зарегистрированы жертвы торговли людьми в ЕС".

Звездный же час пропагандиста случился в эти первые два дня в Пекине, где корреспондент уже американской CNN задал вопрос на брифинге в МИД КНР: если вы говорите, что за 70 лет существования ваша страна добилась таких успехов, прогресса и продвижения вперед, то что же заставляет ваших людей покидать Китай с таким риском?

И ведь ответить нечего.

Надо сказать, что уже в эти первые два дня расследования были люди, в целом знакомые с темой "Китай и миграция", которым казалось, что происходит какое-то не то. Ошиблись эпохой? Дело в том, что в последние два года горячая тема — это миграция, наоборот, в Китай, откуда угодно, из Африки, из Европы, легальная и не очень. "Черный китайский трафик" на Запад был темой 90-х годов, а потом тренд переломился.

Да, если присмотреться, и некоторые британские эксперты как-то осторожно на это намекали, и их даже цитировали. В упомянутой выше публикации мы читаем среди описаний трудности жизни в Китае: в начале 1990-х и 2000-х организованная преступность из провинций Фуцзянь и Чжэцзян создала каналы поставки людей в ЕС через Ближний Восток и Восточную Европу… Да знаем мы, что в 90-е годы это было, а сейчас-то как?

А сейчас, как только пошли первые упоминания, что в контейнере — highly likely — были вьетнамцы, то сначала те же СМИ выдали длинные материалы о трудностях жизни во Вьетнаме, о том, как семьи, попавшие там в долги, отправляют детей на заработки в Европу.

А дальше не то чтобы молчание (39 трупов все-таки не проигнорируешь), но сообщения на "эссекскую" тему стали короткими и ушли куда-то на самые последние страницы.

Кстати, за пределами Великобритании — в России в том числе — упоминания того, что "это китайцы", были, а вот дальнейшее не очень прослеживается. Это называется — осадочек остался.

Но есть страна, где новости насчет трупов из рефрижератора остались на главных местах в ключевых СМИ, и очень подробные. Это, конечно же, Китай. Потому что китайцы ничего западным пропагандистам не забыли и не простили, особенно вопрос от CNN. Отыгрываются по полной программе. В том числе рассказывают , как британская полиция послала образцы ДНК, мобильные телефоны и прочие вещдоки в Ханой, как вьетнамское посольство в Лондоне открыло горячую линию связи с местными властями…

И в китайских СМИ можно прочитать сведения о простом факте: в Европе действует масштабный трафик нелегалов со всего мира. Только в 2015 году 107 тысяч таковых пересекли границы Евросоюза ("сирийские беженцы" — это отдельная и как бы легальная история). И все они пользовались услугами местной мафии по доставке людей, речь о бизнесе общим объемом в 150 миллионов евро в год. Цифры европейские, из открытых источников.

А дальше злопамятная китайская пропаганда сообщает: в 2016 году в стране была проведена масштабная операция по отлову торговцев людьми (видимо, работавших на экспорт и импорт мигрантов). И давно уже Пекин предлагал европейцам скоординировать усилия на этом направлении, но не сложилось.

Согласимся, тут есть что-то знакомое. На британской территории произошло преступление. Обвинять в нем чуть не в первый день бросились некую страну. Эта страна не раз предлагала работать вместе над расследованием работы системы, которая сделала преступление возможным. И похоже, британский ответ эту страну особо не радует. Похоже на историю с отравлением в Солсбери ? Что-то есть.