Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама

ЛОНДОН, 1 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Погибшие в конце октября в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама, сообщила полиция английского графства Погибшие в конце октября в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама, сообщила полиция английского графства Эссекс

Полиция графства Эссекс 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Погибших первоначально назвали гражданами Китая, однако 26 октября вьетнамская диаспора в Британии заявила, что среди погибших были граждане Вьетнама. По подозрению в причастности к убийству задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика - 25-летний Морис (Мо) Робинсон из Северной Ирландии. Позже трое задержанных были отпущены под залог.

"Полиция продолжает работать ... над идентификацией личностей погибших. На данный момент мы уверены в том, что жертвы были гражданами Вьетнама, мы связались с вьетнамским правительством. Мы также связались напрямую с семьями во Вьетнаме и Британии, мы считаем, что нашли семьи тех, чья дорога окончилась трагедией на нашей земле", - говорится в заявлении полиции.

Полиция отмечает, что для подтверждения гражданства и личностей погибших требуется официальное заключение главного коронера Великобритании , и этот документ еще предстоит получить. Из-за этого полиция пока не располагает полномочиями назвать имена погибших.

В пятницу в Дублине был задержан и предстал перед судом пятый обвиняемый в причастности к гибели мигрантов - 23-летний Имон Харрисон. Против него выдвинуто обвинение по 41 пункту, в частности Харрисон обвиняется в 39 случаях непредумышленных убийств, сговоре с целью незаконного перемещения людей и сговоре с целью содействия нелегальной миграции. Британские власти считают, что именно Харрисон доставил фургон, в котором впоследствии нашли тела погибших, в бельгийский Зебрюгге перед отправкой его в Британию.