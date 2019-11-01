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РИА Новости

Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама

23:28 01.11.2019
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© РИА Новости / Александр Смотров Полиция Великобритании
Полиция Великобритании
© РИА Новости / Александр Смотров
ЛОНДОН, 1 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Погибшие в конце октября в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама, сообщила полиция английского графства Эссекс.
Полиция графства Эссекс 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Погибших первоначально назвали гражданами Китая, однако 26 октября вьетнамская диаспора в Британии заявила, что среди погибших были граждане Вьетнама. По подозрению в причастности к убийству задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика - 25-летний Морис (Мо) Робинсон из Северной Ирландии. Позже трое задержанных были отпущены под залог.
"Полиция продолжает работать ... над идентификацией личностей погибших. На данный момент мы уверены в том, что жертвы были гражданами Вьетнама, мы связались с вьетнамским правительством. Мы также связались напрямую с семьями во Вьетнаме и Британии, мы считаем, что нашли семьи тех, чья дорога окончилась трагедией на нашей земле", - говорится в заявлении полиции.
Полиция отмечает, что для подтверждения гражданства и личностей погибших требуется официальное заключение главного коронера Великобритании, и этот документ еще предстоит получить. Из-за этого полиция пока не располагает полномочиями назвать имена погибших.
Полицейские в Великобритании
Вчера, 17:01РИА Новости
Жителя Северной Ирландии обвинили в убийстве мигрантов в Великобритании
В пятницу в Дублине был задержан и предстал перед судом пятый обвиняемый в причастности к гибели мигрантов - 23-летний Имон Харрисон. Против него выдвинуто обвинение по 41 пункту, в частности Харрисон обвиняется в 39 случаях непредумышленных убийств, сговоре с целью незаконного перемещения людей и сговоре с целью содействия нелегальной миграции. Британские власти считают, что именно Харрисон доставил фургон, в котором впоследствии нашли тела погибших, в бельгийский Зебрюгге перед отправкой его в Британию.
Судья Высокого суда Ирландии Дональд Бинчи по завершении кратких предварительных слушаний постановил оставить обвиняемого под стражей до начала рассмотрения дела по существу 11 ноября. Британия инициировала процедуру экстрадиции Харрисона.
Полиция на месте обнаружения грузовика с телами в британском городе Грейс
23 октября, 20:16Сказано в эфире
Смерть в рефрижераторе. Версии экспертов о трагедии в графстве ЭссексВ британском графстве Эссекс внутри грузовика-рефрижератора правоохранительные органы обнаружили тела 39 человек. В эфире радио Sputnik эксперты озвучили свои версии произошедшего.
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ЭссексВьетнамВеликобританияВ мире
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