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РИА Новости
Туризм

Только для своих. Секретное место в Северной Италии

08:00 03.11.2019 (обновлено: 08:04 03.11.2019)
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Озеро Изео на севере Италии не так знаменито, как Гарда или Комо. На его берегах, в отличие от более раскрученных соседних водоемов, гораздо реже услышишь иностранную речь — это место для своих. О том, чем примечательно Изео, — в материале РИА Новости.
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

Главный город на Изео носит такое же название. Находится на южном берегу.

Город Изео, вид с озера
1 из 18

Главный город на Изео носит такое же название. Находится на южном берегу.

© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

Тут много кафе, центральная площадь заставлена столиками, в окружении которых — памятник Гарибальди 1883 года. Это старейший в стране монумент в честь одного из лидеров движения за объединение Италии.

Город Изео, площадь Гарибальди
2 из 18

Тут много кафе, центральная площадь заставлена столиками, в окружении которых — памятник Гарибальди 1883 года. Это старейший в стране монумент в честь одного из лидеров движения за объединение Италии.

© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

С южной стороны площади — жилой дом XIV века Каса деи Палатини со средневековыми фресками.

Город Изео, Каса деи Палатини (14 век)
3 из 18

С южной стороны площади — жилой дом XIV века Каса деи Палатини со средневековыми фресками.

© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

На площади Статуто — здание Арсенала XV века с необычными колоннами. Этот оружейный склад, бывший до 1980 года тюрьмой, сейчас служит выставочным и концертным залом.

Город Изео, арсенал
4 из 18

На площади Статуто — здание Арсенала XV века с необычными колоннами. Этот оружейный склад, бывший до 1980 года тюрьмой, сейчас служит выставочным и концертным залом.

© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

В Изео, как и в любом другом старинном европейском городе, много церквей. Самая большая и значимая — в честь Святого Андрея. Ее особенность — башня XII века, которую по праву считают архитектурным шедевром. Храм также впечатляет своим интерьером.

Город Изео, Церковь Св. Андрея
5 из 18

В Изео, как и в любом другом старинном европейском городе, много церквей. Самая большая и значимая — в честь Святого Андрея. Ее особенность — башня XII века, которую по праву считают архитектурным шедевром. Храм также впечатляет своим интерьером.

© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

На самом высокой точке города — церковь Марии делла Неве (Снежной Марии), знаменитая фреской над алтарем 1637 года.

Город Изео, Церковь Марии делла Неве. Фреска Снежной Марии
6 из 18

На самом высокой точке города — церковь Марии делла Неве (Снежной Марии), знаменитая фреской над алтарем 1637 года.

© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

Одно из самых старых зданий Изео — одноименная крепость.

Город Изео, крепость Изео
7 из 18

Одно из самых старых зданий Изео — одноименная крепость.

© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

Главный центр притяжения — длинная и очень уютная пешеходная набережная с клумбами и скамейками.

Город Изео, набережная
8 из 18

Главный центр притяжения — длинная и очень уютная пешеходная набережная с клумбами и скамейками.

© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

В северной части побережья друг против друга расположены городки Пизонье и Ловере.

Озеро Изео
9 из 18

В северной части побережья друг против друга расположены городки Пизонье и Ловере.

© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

В маленьком Пизонье средневековый квартал будто спрятан между озером и самим городом за одной из узких улочек. От нее расходятся короткие переулки, а если немного пройтись, то вы обнаружите, что раз за разом оказываетесь на крошечных, почти игрушечных площадях.

Пизонье, старый дом
10 из 18

В маленьком Пизонье средневековый квартал будто спрятан между озером и самим городом за одной из узких улочек. От нее расходятся короткие переулки, а если немного пройтись, то вы обнаружите, что раз за разом оказываетесь на крошечных, почти игрушечных площадях.

© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

Центр Пизонье — Рыночную площадь — легко найти по тридцатиметровой Епископской башне XII века. По периметру расположены старинные дома с кафе и магазинами и главный храм города — церковь Марии Ассунты. Она знаменита росписями XIX века.

Пизонье, Рыночная площадь, башня Епископа
11 из 18

Центр Пизонье — Рыночную площадь — легко найти по тридцатиметровой Епископской башне XII века. По периметру расположены старинные дома с кафе и магазинами и главный храм города — церковь Марии Ассунты. Она знаменита росписями XIX века.

© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

От Пизонье до Ловере на пароме через озеро можно добраться всего за 12 минут. Этот городок заслуженно входит в престижный клуб самых живописных в Италии.

Ловере, набережная
12 из 18

От Пизонье до Ловере на пароме через озеро можно добраться всего за 12 минут. Этот городок заслуженно входит в престижный клуб самых живописных в Италии.

© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

В северной части Ловере расположена одна из самых примечательных церквей — Базилика Святой Марии в Вальвендре. За весьма скромным фасадом прячется впечатляющий интерьер, который венчает потолок с 3D-эффектом — рисунки кажутся объемной лепниной.

Ловере, Базилика Св. Марии в Вальвендре
13 из 18

В северной части Ловере расположена одна из самых примечательных церквей — Базилика Святой Марии в Вальвендре. За весьма скромным фасадом прячется впечатляющий интерьер, который венчает потолок с 3D-эффектом — рисунки кажутся объемной лепниной.

© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

Историческую часть города связывает с озером площадь Тринадцати Мучеников, которая считается одной из красивейших в приозерных городках Ломбардии.

Ловере, Площадь 13 мучеников
14 из 18

Историческую часть города связывает с озером площадь Тринадцати Мучеников, которая считается одной из красивейших в приозерных городках Ломбардии.

© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

Главная жемчужина Изео — Монте-Изола, самый большой остров на европейских озерах. Рядом с ним расположены еще два участка суши с живописными виллами.

Добраться до Монте-Изола можно на паромах, курсирующих по озеру круглый год.

Чтобы пройти этот остров из конца в конец, потребуется час-полтора. Можно проехаться на маленьком автобусе, дорога займет не больше десяти минут. Кроме этого средства передвижения и пары грузовиков, здесь нет машин: они под запретом. Местные жители передвигаются на скутерах.

Пизонье, пристань
15 из 18

Главная жемчужина Изео — Монте-Изола, самый большой остров на европейских озерах. Рядом с ним расположены еще два участка суши с живописными виллами.

Добраться до Монте-Изола можно на паромах, курсирующих по озеру круглый год.

Чтобы пройти этот остров из конца в конец, потребуется час-полтора. Можно проехаться на маленьком автобусе, дорога займет не больше десяти минут. Кроме этого средства передвижения и пары грузовиков, здесь нет машин: они под запретом. Местные жители передвигаются на скутерах.

© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

Многим домам на острове не одна сотня лет, но они выглядят уютными и ухоженными. Узкие улочки на крутых склонах, оливковые рощицы, кафе и церкви, белье на веревках, тишина и спокойствие — так выглядит почти каждый городок Монте-Изола.

Остров Монте-Изола, дом
16 из 18

Многим домам на острове не одна сотня лет, но они выглядят уютными и ухоженными. Узкие улочки на крутых склонах, оливковые рощицы, кафе и церкви, белье на веревках, тишина и спокойствие — так выглядит почти каждый городок Монте-Изола.

© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

В октябре — начале ноября здесь наступает сезон каштанов. Они лопаются на ветках и падают прямо под ноги.

Остров Монте-Изола, каштаны
17 из 18

В октябре — начале ноября здесь наступает сезон каштанов. Они лопаются на ветках и падают прямо под ноги.

© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

Самая известная церковь острова — Мадонна делла Чериола — построена на вершине горы. В этой маленькой и уютной часовне очень приятно находиться. Награда туристам за 500-метровый подъем — прекрасный вид на озеро и окрестности.

Остров Монте-Изола, Церковь Мадонна делла Чериола
18 из 18

Самая известная церковь острова — Мадонна делла Чериола — построена на вершине горы. В этой маленькой и уютной часовне очень приятно находиться. Награда туристам за 500-метровый подъем — прекрасный вид на озеро и окрестности.

© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
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