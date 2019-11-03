Только для своих. Секретное место в Северной Италии

Главный город на Изео носит такое же название. Находится на южном берегу.
Главный город на Изео носит такое же название. Находится на южном берегу.
Тут много кафе, центральная площадь заставлена столиками, в окружении которых — памятник Гарибальди 1883 года. Это старейший в стране монумент в честь одного из лидеров движения за объединение Италии.
Тут много кафе, центральная площадь заставлена столиками, в окружении которых — памятник Гарибальди 1883 года. Это старейший в стране монумент в честь одного из лидеров движения за объединение Италии.
С южной стороны площади — жилой дом XIV века Каса деи Палатини со средневековыми фресками.
С южной стороны площади — жилой дом XIV века Каса деи Палатини со средневековыми фресками.
На площади Статуто — здание Арсенала XV века с необычными колоннами. Этот оружейный склад, бывший до 1980 года тюрьмой, сейчас служит выставочным и концертным залом.
На площади Статуто — здание Арсенала XV века с необычными колоннами. Этот оружейный склад, бывший до 1980 года тюрьмой, сейчас служит выставочным и концертным залом.
В Изео, как и в любом другом старинном европейском городе, много церквей. Самая большая и значимая — в честь Святого Андрея. Ее особенность — башня XII века, которую по праву считают архитектурным шедевром. Храм также впечатляет своим интерьером.
В Изео, как и в любом другом старинном европейском городе, много церквей. Самая большая и значимая — в честь Святого Андрея. Ее особенность — башня XII века, которую по праву считают архитектурным шедевром. Храм также впечатляет своим интерьером.
На самом высокой точке города — церковь Марии делла Неве (Снежной Марии), знаменитая фреской над алтарем 1637 года.
На самом высокой точке города — церковь Марии делла Неве (Снежной Марии), знаменитая фреской над алтарем 1637 года.
Одно из самых старых зданий Изео — одноименная крепость.
Одно из самых старых зданий Изео — одноименная крепость.
Главный центр притяжения — длинная и очень уютная пешеходная набережная с клумбами и скамейками.
Главный центр притяжения — длинная и очень уютная пешеходная набережная с клумбами и скамейками.
В северной части побережья друг против друга расположены городки Пизонье и Ловере.
В северной части побережья друг против друга расположены городки Пизонье и Ловере.
В маленьком Пизонье средневековый квартал будто спрятан между озером и самим городом за одной из узких улочек. От нее расходятся короткие переулки, а если немного пройтись, то вы обнаружите, что раз за разом оказываетесь на крошечных, почти игрушечных площадях.
В маленьком Пизонье средневековый квартал будто спрятан между озером и самим городом за одной из узких улочек. От нее расходятся короткие переулки, а если немного пройтись, то вы обнаружите, что раз за разом оказываетесь на крошечных, почти игрушечных площадях.
Центр Пизонье — Рыночную площадь — легко найти по тридцатиметровой Епископской башне XII века. По периметру расположены старинные дома с кафе и магазинами и главный храм города — церковь Марии Ассунты. Она знаменита росписями XIX века.
Центр Пизонье — Рыночную площадь — легко найти по тридцатиметровой Епископской башне XII века. По периметру расположены старинные дома с кафе и магазинами и главный храм города — церковь Марии Ассунты. Она знаменита росписями XIX века.
От Пизонье до Ловере на пароме через озеро можно добраться всего за 12 минут. Этот городок заслуженно входит в престижный клуб самых живописных в Италии.
От Пизонье до Ловере на пароме через озеро можно добраться всего за 12 минут. Этот городок заслуженно входит в престижный клуб самых живописных в Италии.
В северной части Ловере расположена одна из самых примечательных церквей — Базилика Святой Марии в Вальвендре. За весьма скромным фасадом прячется впечатляющий интерьер, который венчает потолок с 3D-эффектом — рисунки кажутся объемной лепниной.
В северной части Ловере расположена одна из самых примечательных церквей — Базилика Святой Марии в Вальвендре. За весьма скромным фасадом прячется впечатляющий интерьер, который венчает потолок с 3D-эффектом — рисунки кажутся объемной лепниной.
Историческую часть города связывает с озером площадь Тринадцати Мучеников, которая считается одной из красивейших в приозерных городках Ломбардии.
Историческую часть города связывает с озером площадь Тринадцати Мучеников, которая считается одной из красивейших в приозерных городках Ломбардии.
Главная жемчужина Изео — Монте-Изола, самый большой остров на европейских озерах. Рядом с ним расположены еще два участка суши с живописными виллами.
Добраться до Монте-Изола можно на паромах, курсирующих по озеру круглый год.
Чтобы пройти этот остров из конца в конец, потребуется час-полтора. Можно проехаться на маленьком автобусе, дорога займет не больше десяти минут. Кроме этого средства передвижения и пары грузовиков, здесь нет машин: они под запретом. Местные жители передвигаются на скутерах.
Главная жемчужина Изео — Монте-Изола, самый большой остров на европейских озерах. Рядом с ним расположены еще два участка суши с живописными виллами.
Добраться до Монте-Изола можно на паромах, курсирующих по озеру круглый год.
Чтобы пройти этот остров из конца в конец, потребуется час-полтора. Можно проехаться на маленьком автобусе, дорога займет не больше десяти минут. Кроме этого средства передвижения и пары грузовиков, здесь нет машин: они под запретом. Местные жители передвигаются на скутерах.
Многим домам на острове не одна сотня лет, но они выглядят уютными и ухоженными. Узкие улочки на крутых склонах, оливковые рощицы, кафе и церкви, белье на веревках, тишина и спокойствие — так выглядит почти каждый городок Монте-Изола.
Многим домам на острове не одна сотня лет, но они выглядят уютными и ухоженными. Узкие улочки на крутых склонах, оливковые рощицы, кафе и церкви, белье на веревках, тишина и спокойствие — так выглядит почти каждый городок Монте-Изола.
В октябре — начале ноября здесь наступает сезон каштанов. Они лопаются на ветках и падают прямо под ноги.
В октябре — начале ноября здесь наступает сезон каштанов. Они лопаются на ветках и падают прямо под ноги.
Самая известная церковь острова — Мадонна делла Чериола — построена на вершине горы. В этой маленькой и уютной часовне очень приятно находиться. Награда туристам за 500-метровый подъем — прекрасный вид на озеро и окрестности.
Самая известная церковь острова — Мадонна делла Чериола — построена на вершине горы. В этой маленькой и уютной часовне очень приятно находиться. Награда туристам за 500-метровый подъем — прекрасный вид на озеро и окрестности.