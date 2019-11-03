Только для своих. Секретное место в Северной Италии

© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

Главная жемчужина Изео — Монте-Изола, самый большой остров на европейских озерах. Рядом с ним расположены еще два участка суши с живописными виллами.

Добраться до Монте-Изола можно на паромах, курсирующих по озеру круглый год.

Чтобы пройти этот остров из конца в конец, потребуется час-полтора. Можно проехаться на маленьком автобусе, дорога займет не больше десяти минут. Кроме этого средства передвижения и пары грузовиков, здесь нет машин: они под запретом. Местные жители передвигаются на скутерах.