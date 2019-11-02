Главу лесхоза в Харьковской области арестовали по делу о взятке

Чиновник был задержан 30 октября при передаче взятки старшему следователю НАБУ области. Взятку он предлагал за закрытие дела, связанного с отчуждением имущества предприятия. Как сообщил депутат фракции "Слуга народа" Алексей Кучер, задержанным оказался директор Гутянского лесхоза Василий Сыса.