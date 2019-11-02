Главу лесхоза в Харьковской области арестовали по делу о взятке

КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины арестовал на 60 суток с альтернативой залога в 200 тысяч долларов директора одного из государственных лесных хозяйств Харьковской области, предлагавшего взятку в размере 100 тысяч долларов детективу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Чиновник был задержан 30 октября при передаче взятки старшему следователю НАБУ области. Взятку он предлагал за закрытие дела, связанного с отчуждением имущества предприятия. Как сообщил депутат фракции "Слуга народа" Алексей Кучер, задержанным оказался директор Гутянского лесхоза Василий Сыса.
"Высший антикоррупционный суд по ходатайству детектива НАБУ, согласованным с прокурором САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры - ред.), применил меру пресечения в отношении лица, занимающего должность директора одного из государственных лесных хозяйств, расположенных в Харьковской области, в виде содержания под стражей сроком 60 дней", - сообщила пресс-служба в Facebook.
Кроме того, подозреваемому определена альтернативная мера пресечения - "залог в размере 2,6 тысячи прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", что в денежном эквиваленте составляет 200,3 тысячи долларов.